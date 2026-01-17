中天主播「馬德」林宸佑遭羈押禁見 國防部：依國安聯防即蒐即辦

高雄橋頭地檢署偵辦涉違反《國家安全法》等案件，法院今（17）日裁定中天主播林宸佑「馬德」及5名現退役軍人羈押禁見。對此，國防部表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員，其中包含現役軍人涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，將持續加強官兵教育訓練，協助辨識常見滲透手法，並鼓勵檢舉不法或異常情形；同時透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立人員接觸機密的資格認證與文件涉密精準標示機制，以強化機密資訊管理；另將與國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

※未經判決確定者，應推定為無罪

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

疑付錢找國軍買機密上繳中國！ 中天主播林宸佑及5名軍人羈押禁見

中天新聞主播「馬德」林宸佑涉國安法 遭羈押禁見

共軍無人機闖東沙島領空！軍方廣播警告 國防部批：嚴重破壞和平穩定