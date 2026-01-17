中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想

社會中心／綜合報導

橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。據了解，檢調單位是以涉嫌違反《國家安全法》偵辦此案，經檢察官複訊後向法院聲請羈押，法官稍早開庭審理，裁定林宸佑羈押禁見。









根據《東森新聞》報導，檢調掌握情資，懷疑林宸佑疑似收受來自中國方面的資金，因此昨（16日）北上前往其租屋處進行搜索，並將人帶回南部偵辦。目前案件仍在調查中，實際涉案內容、金流來源與用途，均有待檢調進一步釐清。

值得注意的是，林宸佑的臉書最後一篇貼文停留在1月15日，內容寫下「懷念在台東的悠閒了，偶爾慢下腳步，真的是對的」，並附上個人班表，原定1月16日至18日仍有多個新聞時段值班。消息曝光後，社群平台湧入大量討論，有網友歪樓調侃「1/18是不是不用上班了？」也有人留言直指「圍觀賣國記者被抓」、「普天同慶」，相關言論迅速在網路上發酵，引發高度關注。目前檢調仍持續擴大釐清案情，後續發展備受外界矚目。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

