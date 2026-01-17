中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！陳智菡出聲質

即時中心／張英傑報導

臺灣橋頭地方檢察署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處，將人拘提並帶回高雄偵訊。對此，民眾黨立院黨團主任陳智菡今天在臉書貼文，她質疑一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？









民眾黨立院黨團主任陳智菡今天在臉書貼文，她質疑一位新聞記者，手上能掌握什麼國家機密？要怎麼違反國安法，在一天內被羈押禁見？

原文出處：快新聞／中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！陳智菡出聲質疑

更多民視新聞報導

中天主播「馬德」涉《國安法》遭羈押！「臉書貼文細節」引網聯想

主播「馬德」林宸佑是共諜？中天新聞回應澄清1事

陳佩琪臉書發文質疑賴清德「財源不明」 柯文哲：下次帶她出門省麻煩

