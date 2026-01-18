中天主播「馬德」遭押掀國安戰火 黃國昌反嗆民進黨：誰才在府院養共諜？





綽號「馬德」的《中天電視》主播記者林宸佑涉違《國安法》遭羈押禁見，事件延燒政壇交鋒。民眾黨立委張啓楷與黨團主任陳智菡出面聲援，然而，民進黨議員卓冠廷則稱此刻正是辨識「中共在台協力者」的關鍵時點。對此，民眾黨主席黃國昌今天（18日）強烈反擊，直指相關說法站不住腳，反問民進黨是否才是在府、院體系內以納稅錢養共諜，並批評只剩抹紅抹黑。黃國昌強調，對個別司法案件，民眾黨一貫主張勿枉勿縱、拒絕雙重標準。

卓冠廷指涉中共協力者 黃國昌強硬回擊

黃國昌、張啓楷今天上午出席「民眾的事，我們的事」台灣民眾黨2026共同政策綱領記者會，並於會前接受媒體聯訪。針對卓冠廷相關說法，黃國昌語氣強硬反擊，直言「卓冠廷講那是什麼話」，反問民進黨是否才是在府、院體系內，用納稅人的錢養共諜，究竟誰才是真正的「中共同路人」。他也痛批民進黨一天到晚拿不出具體證據，只會抹紅、抹黑對手，卻看不出到底為台灣人民做了什麼實事，呼籲民進黨「省省吧，好好幹點正事」。

廣告 廣告

黃國昌表示，針對個別司法案件，民眾黨的立場就是「勿枉勿縱、不要雙重標準」，不應出現特定案件由特定綠媒事前掌握，更不該對涉及違法行為的綠色記者做違法事情就擺爛不處理，司法應一視同仁，這才是法治社會的應有的原則。

馬德涉國安案遭辦 張啓楷憂「綠色恐怖」

張啓楷表示，台灣好不容易走過白色恐怖，不應再出現所謂的「綠色恐怖」。台灣的民主、自由與法治是許多人流血流汗、甚至犧牲生命才爭取而來，而「馬德」一案讓他感到相當震撼，心情沉重，也擔憂國際社會將如何看待此事。張啓楷指出，馬德長期監督執政黨，曾多次直言質詢柯建銘、曹興誠等人，如今卻以《國安法》偵辦，他強調，在要求勿枉勿縱的同時，也必須釐清證據是否充分，是否真有必要動用《國安法》。

張啓楷痛批，當時聽到馬德相關案件後感到非常憤怒，尤其案件尚在偵辦中，相關內容卻已被媒體大量揭露，讓他質疑是否出現「黨、檢、媒一體」的情況。他反問，這難道不違反偵查不公開原則？是否又是在複製過去處理民眾黨前主席柯文哲案件的模式。他呼籲相關單位與媒體自我節制，必須拿出明確、正確的事證。

張啓楷指出，目前外界所稱「馬德提供金錢給現役軍人，再由軍人交付軍事資料給中共人士」，這些資訊是否夠明確？幾千元就能收買他人，究竟涉及何等重大軍事機密，也有待釐清。他強調，一方面宣稱偵查不公開，另一方面卻讓案件細節在媒體鋪天蓋地流傳，恐動搖法治根基，製造寒蟬效應，讓媒體在監督政府時噤若寒蟬。（責任編輯：王晨芝）





針對中天記者林宸佑遭羈押禁見，公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣。外傳中天遭搜索，並非事實，各界切勿傳播假訊息。



（熱門點閱：中天主播林宸佑爭議多！推倒賴品妤引衝突 緊迫「堵麥」連柯建銘、王義川都怕）

更多上報報導

快訊／主播林宸佑涉共諜案遭收押 中天電視台、檢方都回應了

黎智英未提交求情信！律師喊高齡糖尿病 檢方稱整體健康穩定

黎智英違國安法3罪全成立 今起4天出庭求情決定量刑