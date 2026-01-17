中天主播「馬德」遭收押禁見 國防部回應了

▲綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑（圖／翻攝自林宸佑臉書）

[NOWnews今日新聞] 綽號「馬德」的中天新聞記者兼主播林宸佑，今（17）日傳出疑似與中國方面有金錢往來，涉及國安相關罪嫌，遭到高雄橋頭地檢署搜索住處並帶回偵訊，法院已裁准羈押禁見。對此，國防部表示，全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

針對媒體報導「林姓民人涉國安法案」，國防部今日表示，國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦。全案已進入司法程序，相關案情不予評論。

國防部指出，面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過「國軍涉密查核」與「機密精準標示」等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性。

※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪。



