中天主播「馬德」遭收押！背後疑牽涉「吉祥」驚爆：這人全招供

高雄橋頭地檢署於16日指揮調查局高雄市調查處，前往中天新聞台主播林宸佑（主播名「馬德」）位於台北的租屋處執行搜索，並以涉嫌違反《國家安全法》等罪名，將其帶回偵訊。案件經法院召開羈押庭審理後，裁定林宸佑羈押並禁止接見通信，相關裁定理由因涉及偵查不公開，仍有待橋頭地檢署後續對外說明。不過，最新爆料指出，林宸佑涉案內容疑與一名綽號或暱稱為「吉祥」的中國籍人士有所牽連。

中天主播「馬德」遭收押內幕！背後疑牽涉中國籍「吉祥」身分曝…驚爆：這人全招供

橋頭地檢署近來偵辦多起重大國安案件，調查過程中懷疑林宸佑涉嫌配合中國勢力。（圖／翻攝自林宸佑臉書）

根據《鏡週刊》報導，橋頭地檢署近來偵辦多起重大國安案件，調查過程中懷疑林宸佑涉嫌配合中國勢力，透過金錢利誘方式，接觸現役及退伍軍人，要求對方手持五星旗拍攝「投誠」影片，甚至刺探軍事機密。檢調日前掌握關鍵證詞，有涉案人員坦承整體犯行，使得相關證據趨於完整，橋頭地方法院因此在下午開庭後不久，裁定將林宸佑羈押禁見。

中天主播「馬德」遭收押內幕！背後疑牽涉中國籍「吉祥」身分曝…驚爆：這人全招供

陳姓中士已因違反國安法遭起訴。檢調溯源追查發現，該案背後的關鍵聯繫人，竟與林宸佑有所關聯。（圖／翻攝自林宸佑臉書）





整起案件的源頭，來自一名陳姓海軍陸戰隊中士，該名士官涉嫌收受20萬元報酬，在高雄楠梓區住處，依中國人士指示拍攝手持五星旗的投降影片，並在影片中表態承認台灣屬於中國、效忠中國等內容。陳姓中士已因違反國安法遭起訴。檢調溯源追查發現，該案背後的關鍵聯繫人，竟與林宸佑有所關聯。調查顯示，陳姓中士自2017年底服役於海軍陸戰隊，因去年初財務困窘、積欠債務，透過網路結識暱稱「吉祥」的中國籍人士，進而一步步被拉攏拍攝投敵影片，並在完成後立即將影像回傳，換取金錢。此外，另有左營地區的軍方人員，疑似透過LINE傳送漢光演習內容及無人機相關資訊，並收受約1萬元報酬。

對此，橋頭地檢署指出，偵辦某電視台主播、記者涉嫌違反《國家安全法》等案件，已向法院聲請羈押禁見林姓記者及5名現、退役軍人，並獲橋頭地方法院裁准。橋頭地檢署指出，本案由主任檢察官陳竹君、檢察官周韋志指揮法務部調查局桃園市調查處、高雄市調查處，並會同國防部軍事安全總隊及憲兵指揮部高雄憲兵隊共同偵辦。檢調單位針對現、退役軍人涉嫌違反《國家安全法》、《貪污治罪條例》及刑法洩密等罪嫌展開調查，並於民國115年1月16日同步執行搜索行動，對某電視台記者1人及現、退役軍人共9人進行搜索與約談。

檢調調查指出，林姓記者涉嫌提供新台幣數千元至數萬元不等金額予現役軍人，再由相關現役軍人將涉及軍事機密之資料轉交予大陸人士。經檢察官訊問後，認定林姓記者及其中5名現役軍人涉案情節重大，依法向法院聲請羈押禁見。橋頭地方法院審理後，裁定林姓記者及5名現役軍人全數羈押並禁止接見通信，相關案情仍由檢調持續擴大偵辦中。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中天主播「馬德」遭收押內幕！背後疑牽涉中國籍「吉祥」身分曝…驚爆：這人全招供

