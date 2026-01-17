中天主播「馬德」遭羈押昔嗆：來抓我啊！網驚還有1前例：話不能亂講

社會中心／綜合報導

橋頭地檢署今（17）日上午指揮高雄市調查處展開行動，前往中天電視記者、綽號「馬德」的林宸佑住處執行拘提，並帶回高雄偵訊。檢調單位指出，林宸佑涉嫌違反《國家安全法》，經檢察官複訊後，已向法院聲請羈押，法官稍早裁定羈押禁見。





中天主播「馬德」遭羈押！昔嗆「來抓我啊」成預言家 網驚還有1翻車前例：話不能亂講

高雄市調處前往《中天新聞台》明星主播「馬德」林宸佑（左）在台北的租屋處搜索。（圖／翻攝自臉書@馬德愛破音 中天林宸佑 ）





橋頭地檢署大動作展開搜索，高雄市調處前往《中天新聞台》明星主播「馬德」林宸佑在台北的租屋處搜索，並依涉犯《國安法》等罪嫌將他帶回，經移送法院審理後，法院稍早裁定收押禁見。目前案件仍在調查中，實際涉案內容、金流來源與用途，均有待檢調進一步釐清。隨著案件曝光，林宸佑過去與網友互動的言論也被翻出討論。他曾在談及政治立場時，回應吳秉叡指稱「中天是中國的媒體」的說法，當時直言「中國就是中華民國」，並強調自己就是「中天的媒體、中國的媒體」，甚至語帶挑釁表示，若再被點名，「你抓我啊，你現在就把我抓回去」。

馬杜洛在去年8月對美國叫囂「有種來抓他」，如今卻一語成讖。（圖／翻攝自＠白宮IG）





隨著相關影片再度被翻出，網友也將畫面與國際事件作出聯想。有網友提到，委內瑞拉總統 尼古拉斯·馬杜羅 過去也曾公開嗆聲「美國有種就來抓我」，結果後續卻遭到國際通緝與制裁，相關畫面被拿來對比討論。不少人直言，看到林宸佑過往在鏡頭前高喊「你抓我啊、你現在就把我抓回去」的畫面，如今人真的遭拘提並被裁定羈押禁見，直呼「一語成讖」、「彷彿自己點名的結局真的發生了」、「話不能亂講」，甚至有人諷刺形容「這回算是得償所願」。不過，相關留言多屬網友個人解讀與情緒反應，實際案情仍有待檢調進一步釐清。









《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：中天主播「馬德」遭羈押！昔嗆「來抓我啊」成預言家 網驚還有1翻車前例：話不能亂講

