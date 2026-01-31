中天可回52台？NCC:修法版法未有回溯條款 中天不適用

立法院會在昨（30）三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，意味著中天新聞關台5年後有望重回52台，但據NCC表示，立院通過的最終條文並無回溯條款，中天新聞台是2020年做出不予換照的裁決，因此不適用。對此，國民黨立委羅智強直接痛批NCC在胡說八道。

藍白提案修正的《衛星廣播電視法》，在會期最後一天三讀通過，明定電視台執照被註銷，如果提起行政救濟，在結果出爐前，執照繼續有效。對此，中天新聞發聲明表示，這是台灣新聞自由的勝利，還中天公道的重大進展。

立法院會在昨（30）三讀通過《衛星廣播電視法》修正案。圖／翻攝自立院IVOD

可回52台？NCC：未有回溯條款 中天不適用

而這是否代表中天能回到52台？NCC代理主委陳崇樹表示，由於最終通過的條文中沒有回溯條款，因此中天案在新條款中是不適用的。加上頻道位置並非NCC直接擁有，實務上窒礙難行，會進一步討論。

NCC代理主委陳崇樹稱通過條文無回溯條款，中天不適用。圖／台視新聞、翻攝自立院IVOD

對此，羅智強在今（31）日受訪時痛批NCC胡說八道，表示「NCC就是民進黨的側翼東廠，這不是NCC說了算，要法院說了算，更重要是法律通過就適用新法」，羅智強也指出目前中天仍在訴訟中，訴訟判決出來，才會有新的行政處分跟行政上的義務，新法就適用了，並強調「今天NCC判決敗訴，那撤銷他所謂的撤照處分的話，中天當然要回復啊」。

羅智強痛批NCC胡說八道。圖／台視新聞

台北／綜合報導 責任編輯／網路中心

