中天可望回歸52台！ 華視新聞不妙了急發聲：權益應受保障

52台的原頻道主華視新聞可能離開，對此，華視電視台回應了。（圖／資料照）

立法院今（30日）三讀通過「衛星廣播電視法」（衛廣法）修正案，讓「中天新聞」有望重返52台頻道，但勢必也會影響原頻道主「華視新聞」製播。對此，華視聲明回應了，「本公司刻正了解與釐清中」。

華視聲明表示：「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。」

藍白聯手三讀通過的衛廣法修正案，其中就包含未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。這項條款也被外界認為是中天新聞遭關播的解套方法，有望時隔五年重返52台有線電視頻道。

中天電視也聲明回應：「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。」

