中天可望復活！藍白聯手《衛廣法》闖關成功 換照延長至9年

立院藍白聯手強勢修法，中天復台有望。資料照片



中天新聞台要回來了！立法院今（1/30）在藍白強勢表決下，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，依據三讀條文，執照遭註銷的衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件。

中天新聞台在2020年換照時，NCC以內控自律失靈、違規過多否決換照申請，行政訴訟目前仍進行中。為幫中天解套，國民黨立委提案修正《衛星廣播電視法》，其中包括爭議最大的遭註銷照的業者，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，且溯及既往，適用爭訟中案件，被視為「中天條款」。

廣告 廣告

雖然執政黨團強力反對，經民連、媒體改革團體等也出面痛批，修法形同黨政軍重返媒體前奏，讓第四權淪政黨、資本家所控。但藍白立委仍強勢聯手，表決通過。三讀條文將現行衛星廣播電視事業執照（電視台執照）申設、評鑑、換照等由6年一次延長至9年。

三讀條款也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

更多太報報導

邁入超高齡社會！台灣長照服務機構破千家 9年成長7.8倍

立院三讀婚育宅至少20% 戶數、公設、租金中位數登記平台全都露

【新聞切片】「萬年總召」柯建銘曾三度被挑戰 這次是否還能順利挺過？