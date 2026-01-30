中天可望重返52台 華視若不退？蔡正元爆絕招

中天新聞台於2020年12月12日因NCC不予換照而停播，立法院會30日三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，增訂條文被外界稱為「中天重返52台條款」。前立委蔡正元表示，這個叫做恢復正義。針對中天可望重返52台，若華視不退出？蔡正元建議，那公廣集團預算歸零。

針對《衛星廣播電視法》修正案三讀通過，蔡正元30日在《中天辣晚報》節目中表示，這不是解套，這個叫做恢復正義。民進黨用那麼不當的行政手段，還沒有法律依據，以行政手段撤銷《中天新聞台》，這是標準的打壓異己、標準的破壞言論自由、標準的違背民主國家的基本原則跟立場。然後當時NCC指控中天的所有東西，在法院都輸，

廣告 廣告

蔡正元接著表示，NCC輸心不甘情不願，不斷去搞一些行政程序的一個訴訟，用這個來卡中天，那個更不成理由。所以現在國民黨跟民眾黨在立法院是有優勢的，當然修法讓「中天條款」通過，來阻擋你的行政命令。那民進黨會買單、還是不會買單？沒關係，法律通過以後，我們就來進行激烈的政治鬥爭，國民黨要有自覺。

蔡正元指出，未來若不從事激烈的政治鬥爭，所有的政治目標都沒辦法完成，要有這種自覺，所以在立法院要更加勇敢、更不妥協，不要人家批評你兩句就軟了。

前立委郭正亮表示，華視如果不退出呢？華視絕對不會退出，他要送憲法法庭。蔡正元建議，那公廣集團預算歸零。公廣集團不補助，就等於零，把《公共電視法》直接刪除。

【看原文連結】