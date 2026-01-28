中天回來了／藍修法「黨政軍條款」＋新聞台免換照 綠憂NCC被架空
國民黨立院黨團打算把握本會期最後一次院會，明天（30日）強渡《衛星廣播電視法》修正案。事實上《衛廣法》修法爭議不只「中天條款」一樁，藍營還大動作讓「黨政軍條款」回歸，甚至把原本6年1次須向國家通訊傳播委員會（NCC）申請新聞台執照審查改為「永久」，遭綠營質疑有弱化、甚至架空主管機關的疑慮。
國民黨團擬修《衛廣法》增訂復活中天新聞台並保送回52頻道的「中天條款」，被業界解讀是為中天新聞台量身打造的法條，該修法最快明天立法院會就能闖關三讀。
一名藍營人士指出，國民黨主席鄭麗文過去擔任名嘴時，經常受邀擔任中天的政論節目來賓，本來就與中天關係友好；在黨主席競選期間，鄭也獲得旺旺集團高層支持，其上任後有責任持續推動中天復台。
根據國民黨立委陳雪生等人提出的《衛廣法》修法版本，藍營打算鬆綁第5條「黨政軍條款」，開放政府、政黨、其捐助成立之財團法人接持股比例增至10％，並刪除罰則。NCC則提出擔憂，即使允許持股目的在於投資，但持股達一定比例仍可實質控制廣電事業。
另針對《衛廣法》修法，國民黨立委羅智強也提出版本，要將現行衛星廣播電視事業執照（電視台執照）申設、評鑑、換照等改為9年，至於新聞台執照則改為「永久」，未來新聞台再也不會因故被撤照，為中天杜絕後患。
一名不具名NCC前委員擔心，國民黨一連串修《衛廣法》，尤其新聞台執照改為「永久」，未來只剩下罰款可以制衡新聞台，媒體檢驗制度恐大受影響。
國民黨立委翁曉玲受訪時解釋，她支持電視頻道執照鬆綁，也不須要核發執照的制度，「因現在媒體百花齊放，不應該針對頻道有過多管制，很多自媒體都不用任何主管機關發照也能經營」，因此電視台應全面取消執照，以後大家提出申請就應該核准，「內容好就應該留下來，內容不好就淘汰」。
民進黨立委陳培瑜則認為，從NCC「事前許可」改成「報備即可」，確實有弱化、甚至架空主管機關的疑慮，一旦從事前把關變成事後備查，業者在授權談判、商業壓力或政治敏感時，就更可能用「先上下架再說」的方式處理。
