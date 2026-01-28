中天回來了／藍量身打造「中天條款」助返52台 擬修《有廣法》擠下華視
明天（30日）將迎來本會期最後一次立法院會，藍白擬聯手通過《衛星廣播電視法》修正案，其中包含復活中天新聞台重返52頻道的「中天條款」。雖然目前現行46個有線電視系統以華視新聞資訊台遞補52頻道，但國民黨立委翁曉玲日前已提出《有線廣播電視法》修正案，被市場解讀是為中天回歸制定的配套法案，屆時誰入主52頻道全交由系統業者來定奪。
立法院長韓國瑜昨天（28日）針對《衛廣法》修正案舉行朝野協商，會中民進黨團總召柯建銘痛批《衛廣法》講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。會議最後，韓國瑜公布《衛廣法》第5、10、17、18、19、及50條均保留送院會處理。
根據國民黨團提出《衛廣法》第17條修法指出，執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且主管機關有義務讓受評鑑人負回復原狀及頻道位置，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件；等於「中天條款」不僅要讓中天重新拿回新聞台執照，還要保送回原先的52頻道。
不過52台目前在全台64個有線電視系統中，有46個系統以華視新聞資訊台遞補，想要將華視趕走也沒那麼簡單。對此，NCC代理主委陳崇樹日前備詢時坦言，倘若中天要回到原來頻位「幾乎不可能」，「那棟房子現在已有新的租客，你要把現在的租客請走，就會產生新的問題」。
對於52台已有「租客」，藍營早就下有對策。國民黨立委翁曉玲等人去年11月就提出《有線廣播電視法》部分條文修正草案至交通委員會審查，打算將系統業者頻道上下架「新增、停播、位置異動」規章，改為報請主管機關備查即可，被市場解讀是為中天回歸制定的配套法案，屆時誰入主52頻道就交由系統業者來定奪。
翁曉玲受訪時說明，《有廣法》修法只是希望業者上下架頻道可以透過市場機制完成，如果中天未來回到原頻道，但現在頻道「有人」，應該讓有線電視系統自己簽約，讓雙方自己去談。目前頻道上下架須要等NCC點頭，修法後可望讓上下架過程加速，讓管制更寬鬆。
對此，民進黨立委陳培瑜痛批，《衛廣法》修法就是針對個案想要照顧中天新聞頻道，還「量身設計」把新聞台執照改成永久、救濟期間照播，甚至回復原頻道位置，等同把換照制度的監理功能掏空，讓公共利益、兒少保護與新聞自律都失去意義。
立法院會預計明天（30日）將處理中天新聞台回復執照的《衛星廣播電視法》修法，此案近日在媒體圈及學界引發討論。台大新聞所教授洪貞玲擔心，即便是高度尊重言論自由的美國與英國，其主管機關，如美國FCC、英國Ofcom，也會對電視新聞進行監理，但台灣目前的修法提案是「完全是個案的在思考」。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
[FTNN新聞網]記者盧逸峰／特稿距今一年之前，一架韓國釜山航空客機因為一顆行動電源在機艙內起火而燒掉「半台飛機」，該事故共造成7人受傷、所幸未釀成旅客死...FTNN新聞網 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
國民黨立院黨團打算把握本會期最後一次院會，明天（30日）強渡《衛星廣播電視法》修正案。事實上《衛廣法》修法爭議不只「中天條款」一樁，藍營還大動作讓「黨政軍條款」回歸，甚至把原本6年1次須向國家通訊傳播委員會（NCC）申請新聞台執照審查改為「永久」，遭綠營質疑有弱化、甚至架空主管機關的疑慮。鏡報 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
交通部中央氣象署指出，今天(29日)輻射冷卻作用之下，西半部及宜蘭低溫約攝氏12到15度，清晨新竹、苗栗河谷地區及金門可能有10度左右或以下低溫出現，請注意保暖，而花東低溫約16至17度，另外，高山夜間及清晨氣溫偏低，路面易結冰，行車及登山請注意路況安全；白天東北季風減弱，氣溫回升，北部及東半部高溫約20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。 離島天氣：澎湖晴時多雲，17至20度，金門晴時多雲，11至19度，馬祖陰時多雲，11至15度。 由於東北風偏強，苗栗至台中、嘉義、恆春半島局部沿海地區及澎湖、馬祖、綠島有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率，在海邊活動請留意安全。 根據環境部空氣品質預報資訊顯示：29日東北季風減弱，環境風場為東北風至偏東風，中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積；宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
社會中心／綜合報導過去把台灣當成博弈洗錢天堂的太子集團瓦解後，如今又出現翻版！檢調發現，中資在台成立騰雲資訊公司，經營海外博弈事業，再透過OBU帳戶，把錢匯入台灣洗錢，檢調昨天（27日）搜索拘提騰雲資訊在台負責人、會計、工程師等共12人，全案朝賭博、洗錢等罪偵辦。神情凝重，被調查局人員一左一右帶進台北地檢署複訊，這名穿著綠色羽絨衣的男子，就是騰雲資訊的負責人，朱大潛，涉嫌協助中資在台設立公司，發展博弈事業，27號，遭到檢調單位搜索拘提。太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人（圖／民視新聞）還有這名長髮大眼的女子，她是騰雲資訊的會計，宋怡臻，檢察官複訊後，諭令50萬元交保。騰雲資訊這間公司隱身在台灣頂級商辦大樓南山廣場，幕後大老闆是中國籍男子蘇忠生。2016年他來台成立騰雲資訊、精博互娛等公司，找工程師設計博弈軟體，並在境外架設博弈網站，將台灣子公司交由朱大潛管理，藉由假交易，假發票等方式，把不法資金匯入台灣洗錢，猶如太子集團翻版。太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人（圖／民視新聞）太子集團首腦陳志，在台成立天旭公司，從事博奕犯罪，沒想到如今又再出現騰雲資訊，同樣把台灣當博弈、洗錢天堂，檢方約談拘提12人，包含公司負責人、會計以及工程師等，依賭博、洗錢等罪來偵辦。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：太子集團2.0！中資在台設公司經營博弈洗錢 檢調拘提負責人等12人 更多民視新聞報導賣400克金條借友63萬 見金價大漲要他還翻倍！法院判決出爐博愛座又惹糾紛 67歲男疑因未被讓座動手打人日本東北19：45規模5.1地震！深度僅20公里 最大震度出爐民視影音 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
[Newtalk新聞] 中國外交部近日發布安全提醒，呼籲中國公民春節避免前往日本，指日本部分地區治安不佳且連續發生地震，造成人員受傷。對此，旅遊部落客林氏璧在臉書分享中國三大航空公司策略將免費退改票的期限延長，酸言中國是「怕人民在日本免稅當免費買到破產」。 隨著農曆春節將近，中國外交部於近日發布提醒，宣稱日本近來「社會治安不靖，針對中國公民違法犯罪案件多發，且部分地區連續發生地震，造成人員受傷，日本政府已就後續地震發出警告。中國公民在日本面臨嚴重安全威脅。」中國駐日本使領館也同步發出提醒「近期避免前往日本」。 擁有百萬追蹤的旅遊部落客林氏璧在臉書發文指出，在中國外交部發布上述提醒前不久，中國國際航空、中國東方航空及中國南方航空等三大航空公司，就同步公告，將往返中國與日本航線的免費退改票期限，從原訂的3月28日大幅延長至10月24日。另據統計，2月份往返中日的航線中，已知有49條航線全數取消，數量高於1月份；而1月份中日航班取消率達47.2%，較2025年12月增加7.8個百分點。 林氏璧直言「一樣的說法去年11月就說過了，這次多了一個地震的理由」。他也提到，免費退改票期限一口氣延至10新頭殼 ・ 1 天前 ・ 6則留言
監察院長兼國家人權委員會主委陳菊二〇二四年底因病住院請假迄今，賴清德總統昨宣布准辭，二月一日生效。據透露，陳菊正在復健，家屬希望她專心靜養，總統因而准辭。律師呂秋遠28日在臉書寫下對「花媽」陳菊的祝福，他說，陳菊當時站出來呼籲解除戒嚴，即便著有死刑威脅，仍然可以在29歲芳華，寫下一段鼓舞後人的文字，自由時報 ・ 1 小時前 ・ 3則留言
美國國務卿盧比歐(Marco Rubio)28日表示，美國、丹麥與格陵蘭針對制定北極安全協議的技術性會談正在進行中。 丹麥與格陵蘭外交部長在本月稍早與美國副總統范斯(JD Vance)和盧比歐的會談中，同意建立一個工作小組來化解與美國的分歧， 美國總統川普(Donald Trump)以對抗俄羅斯和中國威脅的名義，一再呼籲由美國接管丹麥自治領土格陵蘭，但格陵蘭、丹麥和歐洲盟友都極力反對。 盧比歐在參議院外交委員會作證時談到這個工作小組，他表示：「它從今天展開，將會定期舉行」，「我們將試圖避免讓每一次對話都像是媒體事件，因為我們認為這將為雙方創造更多彈性，進而達成正面的成果。」 丹麥外交部28日表示，這些會談聚焦於「我們如何化解美國對北極安全的擔憂，同時尊重王國的底線。」這個底線指的是格陵蘭主權。 盧比歐28日似乎想要淡化川普與歐洲在格陵蘭問題上的分歧。 盧比歐說：「我們還有一些工作要做，但我認為我們將取得好的成果，我認為你們很快就會從我們的歐洲同仁聽到一樣的說法。」 盧比歐在28日的聽證會上也與民主黨籍的維吉尼亞州參議員凱恩(Tim Kaine)，就川普在達沃斯一再把格陵蘭誤稱為冰島一事中央廣播電台 ・ 1 小時前 ・ 發表留言
台東蕭姓後備軍人去年接受教育召集期間，對同連副排長林姓士官長不滿，竟當眾出言以「幹X娘」等語辱罵長官，此舉觸犯陸海空軍刑法，被依法送辦。此案，檢方認為，蕭男雖為後備軍人，但依法即視同現役軍人，考量，他認罪、年紀尚輕，無相關前科，予以1年緩起訴處分，須繳納2萬元處分金。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發表留言
