中天回來了／藍量身打造「中天條款」助返52台 擬修《有廣法》擠下華視

2020年12月12日凌晨中天關台，如今國民黨團擬修《衛星廣播電視法》復活中天新聞台。（資料照片／鏡週刊提供）

明天（30日）將迎來本會期最後一次立法院會，藍白擬聯手通過《衛星廣播電視法》修正案，其中包含復活中天新聞台重返52頻道的「中天條款」。雖然目前現行46個有線電視系統以華視新聞資訊台遞補52頻道，但國民黨立委翁曉玲日前已提出《有線廣播電視法》修正案，被市場解讀是為中天回歸制定的配套法案，屆時誰入主52頻道全交由系統業者來定奪。

立法院長韓國瑜昨天（28日）針對《衛廣法》修正案舉行朝野協商，會中民進黨團總召柯建銘痛批《衛廣法》講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。會議最後，韓國瑜公布《衛廣法》第5、10、17、18、19、及50條均保留送院會處理。

根據國民黨團提出《衛廣法》第17條修法指出，執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且主管機關有義務讓受評鑑人負回復原狀及頻道位置，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件；等於「中天條款」不僅要讓中天重新拿回新聞台執照，還要保送回原先的52頻道。

當年中天新聞台關台前曾舉行公聽會，場外不少支持者上街抗議。（資料照片／鏡週刊提供）

不過52台目前在全台64個有線電視系統中，有46個系統以華視新聞資訊台遞補，想要將華視趕走也沒那麼簡單。對此，NCC代理主委陳崇樹日前備詢時坦言，倘若中天要回到原來頻位「幾乎不可能」，「那棟房子現在已有新的租客，你要把現在的租客請走，就會產生新的問題」。

對於52台已有「租客」，藍營早就下有對策。國民黨立委翁曉玲等人去年11月就提出《有線廣播電視法》部分條文修正草案至交通委員會審查，打算將系統業者頻道上下架「新增、停播、位置異動」規章，改為報請主管機關備查即可，被市場解讀是為中天回歸制定的配套法案，屆時誰入主52頻道就交由系統業者來定奪。

藍委翁曉玲等人去年11月提出《有廣法》修正案，被市場解讀是為中天回歸制定的配套法案。（資料照片／李智為攝）

翁曉玲受訪時說明，《有廣法》修法只是希望業者上下架頻道可以透過市場機制完成，如果中天未來回到原頻道，但現在頻道「有人」，應該讓有線電視系統自己簽約，讓雙方自己去談。目前頻道上下架須要等NCC點頭，修法後可望讓上下架過程加速，讓管制更寬鬆。

對此，民進黨立委陳培瑜痛批，《衛廣法》修法就是針對個案想要照顧中天新聞頻道，還「量身設計」把新聞台執照改成永久、救濟期間照播，甚至回復原頻道位置，等同把換照制度的監理功能掏空，讓公共利益、兒少保護與新聞自律都失去意義。



