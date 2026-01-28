中天回來了／《衛廣法》修法為個案開後門 台大教授：恐導致新聞品質惡化

台大新聞所教授洪貞玲擔心，台灣目前《衛廣法》修法提案「完全是個案的在思考」。（圖／經民連提供）

立法院會預計明天（30日）將處理中天新聞台回復執照的《衛星廣播電視法》修法，此案近日在媒體圈及學界引發討論。台大新聞所教授洪貞玲擔心，即便是高度尊重言論自由的美國與英國，其主管機關，如美國FCC、英國Ofcom，也會對電視新聞進行監理，但台灣目前的修法提案是「完全是個案的在思考」。

台灣經濟民主連合近日針對《衛廣法》修法舉行記者會，會中多名業界人士對修法表達擔憂。媒體觀察教育基金會董事長、台大新聞所教授洪貞玲表示，台灣雖然自許為民主自由國度，但在國際調查中，台灣的新聞信任度卻嚴重落後，且受到境外假訊息攻擊的程度是全球第一，在這種情況下，新聞媒體責任重大，國家採取合理的管制也是不可避免的責任。

洪貞玲援引國際案例說明，指出即便是高度尊重言論自由的美國與英國，其主管機關，如美國FCC、英國Ofcom，也會對電視新聞進行監理；若違反真實或刻意造假，皆會介入調查或裁罰，但台灣目前的修法提案是「完全是個案的在思考」。

「新聞自由絕對不是一個完全不受監督跟監理的自由。」洪貞玲警告，如果為了特定個案而針對性地鬆綁法規，導致新聞品質持續惡化，台灣的民主將難以繼續前行。

台灣經濟民主連合近日針對《衛廣法》修法舉行記者會，會中多名業界人士對修法表達擔憂。（圖／經民連提供）

國立暨南大學東南亞學系教授張春炎則分析，此次修法造成結構性危害，目前修法版本試圖將黨政軍「實質退出」媒體的規範，降格為僅規範「行為」，並允許政府基金或政治關係人以財務投資名義持股，這將使黨政軍能透過資本影響媒體經營方向。

張春炎補充，這種修法邏輯嚴重衝擊憲法價值，《廣電三法》的黨政軍條款是為了呼應憲法第11條對言論與新聞自由的保障，而這份自由「不僅僅是保障記者寫稿的權利，更是保障人民透過媒體取得真實資訊、多元資訊的權利」。



