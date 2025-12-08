即時中心／黃于庭報導

國民黨團近期推動《衛星廣播電視法》被視為「中天條款」的修正案，於本（12）月5日逕付二讀。草案指出，訴願期間或行政訴訟確定前執照有效，且效力還可「溯及既往」；不僅如此，要是駁回申請之行政處分經撤銷，主管機關應該頻道回復原先位置。對此，NCC代理主委陳崇樹今（8）日指出，原頻道已有新業者，因此中天要回到52台「幾乎不可能」。

針對《衛星廣播電視法》修正案，陳崇樹今日赴立院交通委員會備詢時表示，若窮盡一切救濟手段的話，NCC當然依法行政，現行法律長什麼樣子就怎麼進行；不過，有線電視頻道業者之經營權，必須經委員會處理，目前委員人數不足4人，依法無法召開委員會，因此無法處理。

至於「復台」問題，陳崇樹直言，原來的頻位已經有其他業者，這塊其實涉及到第3方商業機制的利益，在法律執行確實有挑戰難度，「幾乎不可能」。白話來說，那棟房子已有新租客，若要請現在租客離開，信賴保護等等都會產生問題，目前是個商業機制。

原文出處：快新聞／中天回52台？國民黨強修衛廣法逕付二讀 NCC狠打臉：幾乎不可能

