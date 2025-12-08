中天復台戰再起！ 藍委再提修法「官司期間執照仍有效」

國民黨團書記長羅智強聲稱，民進黨對不起鄭南榕，中天新聞必須復台。李政龍攝



攸關「中天條款」的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」國民黨團已將黨版逕付二讀，立院交通委員會今（8）日持續排審其他藍白的修正版本。上午國民黨團書記長羅智強聲稱，民進黨對不起鄭南榕，將NCC國家通訊傳播委員會當作「東廠」，不只關掉中天新聞台，現在社交平台小紅書也要封掉，並強調中天新聞台必須復台，並且提案執照被註銷的電視台，打官司期間執照依然有效，且修法通過後溯及既往。

羅智強等55人提案重點為考量衛星廣播電視事業註銷執照、不予換照，對我國新聞自由、民眾視聽權益與多元化之衝擊，因此擬具修正「衛星廣播電視法部分條文修正草案」修正第1、2、11、17、19條。其中第17條修法主張，電視台執照遭註銷，如果提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執政繼續有效，而且「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。」

廣告 廣告

羅智強聲稱，民進黨只要解決不了問題，就解決可以對民進黨提出問題的人，讓NCC當作民進黨的東廠、護航執政者，「消滅有意見的新聞台」。他也說，修法是為了回歸新聞自由精神，主張不論換照、評鑑，要求都要公開透明、權力節制，並且應該由閱聽大眾決定新聞台該不該繼續在市場存在，而不是由執政者的意志決定新聞台「到底該死該活」。

羅智強還說，如果中天新聞台行政訴訟，法院判決確定是民進黨、執政者戕害新聞自由，「誰傷害新聞自由，誰就應該就應該回復原狀」，所以在新的修法當中，也要讓被「東廠」濫用傷害的新聞台，回復它的營運權利，換句話說，2020年遭停播中天新聞台若接下來官司勝訴必須恢復、回歸有線電視。

NCC代理主委陳崇樹受訪時，面對中視記者提問「關掉一個新聞台是戕害言論自由和新聞自由嗎？」陳崇樹回應，看從什麼角度來看，如果一個頻道他本身，假設它的情狀有很多是社會認為不宜的情況之下，它的退場機制也是廣電生態的一環。他也說，中天新聞台仍在行政訴訟程序，終極決定應該是要交給法院，不便對個案評判。

更多太報報導

獨家／傳傅崐萁任國民黨智庫執行長 集總召、政策會三位一體（更新）

蔣萬安批禁小紅書「反到自己變共產黨」 總統府重申支持內政部打詐作法

藍營提修衛星廣法今逕付二讀 中天有望復活回52台