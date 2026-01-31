中天復台無回溯 藍轟NCC混淆視聽

立法院會三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，但NCC稱修正案無回溯條款，因此中天不適用，藍委批NCC胡說八道更打臉民進黨。圖為工作中的中天新聞記者。（本報資料照片）

立法院會1月30日三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，中天電視台有望復台，但NCC卻稱最終條文無回溯條款。藍委鄭正鈐端出《中央法規標準法》的「從新從優原則」，直言NCC在混淆視聽；國民黨立委王鴻薇、羅智強批NCC胡說八道更打臉民進黨。台中市長盧秀燕受訪也說，台灣是民主自由的國家，媒體的言論自由，應該予以捍衛。

鄭正鈐指出，根據《中央法規標準法》第18條規定的「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法；中天新聞台換照案救濟程序尚未終結，是法律意義下的「現在進行式」。NCC若仍企圖以既成事實排除新法適用，無異於以行政解釋凌駕法律保障。

針對NCC質疑「沒執照如何營運」，鄭正鈐痛批，NCC的職責是依法發給臨時執照，而不是反過來以技術性理由，否定法律效力。過去可以一紙公文讓中天52台消失，如今法律明定主管機關負有回復義務，卻又想推諉卸責？

高雄市長提名參選人柯志恩強調，大家都很清楚，許多NCC對中天的控訴都已經被法院推翻，代表當時撤照絕對存有不少行政瑕疵，立院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，是要告訴大家在任何案件判決定讞之前，電視台原頻道及執照還可以繼續使用，而且條文清楚表明可溯及既往。

NCC稱《衛星廣播電視法》修正案無回溯條款，因此中天不適用。柯志恩痛批，這可以證明NCC完全不遵照法規執行，無論法院說什麼，反正就是NCC自己說了算。她認為，通過該法案並非專為特定電視台開脫，純粹就是以法律層面提出訴求，而NCC卻用自己的方法來解讀，這令人覺得遺憾。

王鴻薇表示，現在很多衛星廣播電視台換照，甚至換董事，都被NCC掐著脖子，導致很多電視台必須仰政府鼻息。她強調，還是要尊重言論及新聞自由，若電視台有嚴重違法情事，自然有相關法令可處罰，但不能什麼事都要看NCC臉色，因為NCC本來就常有兩套標準，碰到綠媒就輕輕放過。

羅智強昨受訪指出，目前中天仍在訴訟中，必須等到新的判決出爐，才會有新的行政處分，因此適用新法，只要法院判決NCC敗訴，必須撤銷撤照處分，中天新聞台就要回復，這是當然之理。看到NCC到現在還在胡說八道，它根本就是民進黨的東廠。

民眾黨主席黃國昌昨說，這一次《衛星廣播電視法》的修正，民進黨在抨擊時都刻意說這是「中天條款」。但法律的適用具有普遍性跟一般原則性，修正條文內容只有說，若撤照的行政處分經過行政法院確定判決撤銷，代表當初的行政處分錯誤，這時候電視台能夠獲得什麼樣的救濟手段。因為過去法律沒有規範清楚，才導致各界無所適從。至於中天新聞台是否適用新的衛廣法，還是要看最後中天與NCC的行政訴訟結果如何。