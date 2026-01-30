中天復台解套！立院修法三讀 訴訟終結前得繼續使用52台

攸關中天復台 衛廣法三讀通過 。曾薏蘋攝

立法院會今天三讀「衛星廣播電視法」修正案，其中攸關中天電視台得以復台，包括刪除黨政軍投資，被投資者受罰條文、以及訴訟中媒體得持續營運等相關條文，在藍白聯手下三讀通過；此外，衛星廣播電視業者的執照效期從6年延長為9年，比照「無線廣播電視法」及「有線廣播電視法」。

此外，審查會最後通過的條文包括，於第1條新增「捍衛新聞自由」，第2條有關本法用詞，增列新聞及財經頻道，第11條則將衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業分公司執照，從現行的有效期6年拉長至9年，境外衛星廣播電視事業代理商之執照亦拉長至9年。

衛廣法修法後，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件。被外界質疑是為個案中天電視台的解套修法。

新法也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

攸關黨政軍退出媒體的第5條，國民黨立委陳雪生等人提案，要求政府、其捐助成立之財團法人及其受託人間接持有衛星廣播電視事業之股份，合計不得超過該事業發行股份總數10％，但政府基金或國營事業因自行或委託投信機構投資而持有之股份數，不在此限。

