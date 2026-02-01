中天復台 須破除NCC三大爛招

（圖／本報系資料照）

立法院三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望重回52台，但是NCC卻以「最終條文無回溯條款」、「中天已關台的既成事實」等理由，排除中天適用新法，在行政解釋凌駕法律的現況下，中天若想重返52台，就必須破除NCC在行政與法律的三大爛招。

根據《中央法規標準法》第17條：「法規修正後之適用或準用原則」、第18條「從新從優原則」，許可案件在程序未終結前，原則適用新法。而中天新聞台換照案，台北高等行政法院一審於112年5月以109年度訴字第1435號，判決中天電視勝訴，撤銷NCC不予換照處分，並發回NCC重新審查。而全案上訴到最高行政法院，目前發回台北高等行政法院更審，全案尚未終結，完全符合《衛星廣播電視法》第19條修正案，行政爭訟終結前，中天得繼續在52頻道播出的權利。

但中天復台案面臨NCC利用「行政拖延」的技倆，恐會被「慢性扼殺」，讓社會大眾的期待落空。

NCC對中天案可能採取行政與法律上的三大爛招。第一爛招是行政程序延宕，在行政爭訟終結前，利用技術性延遲拖延。姑且不論NCC是否要依新法讓中天復台，光在技術上就可採取各種行政權的干預。例如，必須製訂《衛星廣播電視法》新的施行細則，讓復台有子法可依循。或者，藉口重新修訂《申設、評鑑審查辦法》、對中天換照案重新作業、取消不予換照才能重新復台等冗長的作業程序。

第二爛招是拖延法律執行。縱使NCC承認新法，也可能以必須考量「保障華視投資」、「保障52台員工與觀眾權益」、「換頻社會成本」、「換頻費時」等各種理由，無法及時執行復台案，將復台案拖延到官司定讞。

如果NCC出現前述這兩種行政怠惰，中天應立即再提出對NCC的行政訴訟，以「課予義務訴訟」，請求法院判命NCC作出特定行政處分。

第三爛招是利用司法釋憲，將本案送憲法法庭，主張立法過度干預行政監理核心，讓現在的憲法法庭判違憲，並在判決前由行政院聲請暫時處分，讓新法無法執行，中天復台案就會被卡住。

如果NCC拒絕執行復台，中天可提出違憲或違法審查，主張NCC違反《中央法規標準法》。但這種引用「程序終結前」的訴訟，最大的變數仍受控於目前違法的5人憲法法庭。

總結來說，NCC在中天復台案有權責和法律義務，若消極地不作為或未能充分考慮個案情節，硬要採取前述三大爛招，不僅是一種裁量瑕疵，更是對言論自由不尊重、對法律漠視、對國人司法信任的重大打擊。（作者為大學兼任助理教授）