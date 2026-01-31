中天復台 NCC稱未溯及既往 蔡正元不忍了丟出狠招

立法院會三讀通過修正《衛星廣播電視法》部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。NCC卻稱未溯及既往，「中天不適用」。前立委蔡正元表示，民進黨當局會傾全力來阻擋中天回到52頻道。如果不能回溯，那再修法回溯；如果沒有過的話，NCC從此解散、預算全部凍結。

蔡正元今(31日)在《中天辣晚報》節目中認為，民進黨當局會傾全力來阻擋中天回到52頻道，所以他們開始在找碴，對他們來講那什麼法律？哪有什麼中央法規標準法？總統賴清德就是法律、民進黨就是法律，找一些NCC的爪牙，愛怎麼整你，就怎麼整你，這就是正式鬥爭。

廣告 廣告

蔡正元接著表示，國民黨當然先通過法律，再進入下一波，那你不依法辦理，對不起，就把NCC預算全砍掉。國民黨如果不能比民進黨更狠，就會被民進黨吃得死死的；而且國民黨要傳達一個訊息，不要老是覺得國民黨是很優雅的，不能跟民進黨一樣，我們要大公無私、全民總統，那這麼努力把國民黨選來幹嘛，你就說國民黨要再執政，如果執政，對這些人通通算帳，就有人跟你走。也就是說這些以前弄中天的事，通通瀆職罪，通通依法辦理。

蔡正元指出，民進黨搞這麼多花樣，你連這個仇都不報？你說不能回溯，那就再修法回溯，如果沒有過的話，NCC從此解散、預算全部凍結。哪還需要NCC，有這個單位跟沒這個單位有什麼差別。

【看原文連結】