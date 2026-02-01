即時中心／綜合報導

立法院藍白黨團日前強行三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，規定遭撤照的衛星廣播電視事業，只要行政爭訟未結束，可依原執照繼續播出，效力溯及既往。外界認為此舉可能讓中天新聞台回到52台。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，中天被撤照與政治立場無關，而是因多次違法與新聞失實，包括違反兒少法、散播未查證農業訊息、報導未經核實事件等。

立法院日前在藍白陣營多數表決下，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案。新法規定，若衛星廣播電視事業或境外頻道執照遭撤銷，只要仍在行政爭訟程序中，即可在訴訟終結前，依原執照繼續在原頻道播出，且效力溯及既往，適用於尚未終結的行政救濟案件。外界普遍解讀，此修法主要為中天新聞台「解套」。中天在2020年換照時，因內控自律失靈、違規過多遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決續照，至今仍在行政訴訟中。

對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌昨日在臉書直言，誰再說中天被撤照是政治辦案，「不是無知就是文盲」，中天被撤照跟政治立場一點關係都沒有，並列出中天遭NCC裁罰的實證案例。

張育萌指出，2018年8月，中天在「新聞大爆卦」節目播出「金孫見父叫舅舅」的人倫新聞，雖將小孩臉打馬賽克，但公布家族成員名字、關係圖及背景資訊，足以推理出小朋友身分，違反兒少法，被罰30萬。隔年3月，中天在「爆料」節目稱「麻豆文旦農把200萬噸文旦倒進曾文水庫」，僅引用受訪者口述，未查證就報導，農委會反映後，中天只更正「農民補助」內容，但堅持不查證200萬噸文旦的關鍵資訊。結果爆發農民恐慌，那段時間的農產品交易市場也受到衝擊，被罰100萬。

接著，張育萌續指，同年4月，中天報導「扁錄影罵韓 小韓粉邊哭邊罵為什麼要罵韓國瑜」，全程未對小朋友臉及聲音處理，被罰60萬；7月又報導車手「黑吃黑」被私下懲罰，詳述黑道施暴細節，被罰40萬。

張育萌表示，最離譜的是，那年3月，中天自行報導「對於關西機場搜救報導，（中天）也被裁罰40萬元，但事發第一時間，各台報導角度大同小異，卻只有一家被罰。」 但問題是—— NCC根本沒有因為「關西機場搜救事件」罰中天——這整個新聞就是涉己事件，中天報導別人的新聞，搞不清楚就算了。 中天會不知道，自己有沒有被罰嗎？連自己有沒有被罰都能亂講，不就是要嫁禍給政府、亂罵NCC，難道要社會相信只是「搞錯」嗎？ 最後，NCC因為「中天明明沒被裁罰，卻硬要報導自己被罰40萬」，而開罰80萬。

隨後，張育萌強調，這些事件證明中天被關台，與政治立場「一點關係都沒有」。他痛批，中天自甘墮落，明顯推翻新聞學基本理論；在民主國家，佔用電視頻道卻整天說謊胡扯的新聞台，理應承擔責任。政治立場可以辯論，但媒體監督政府應以事實為依據，這些案例中，哪一件社會大眾會認為「中天做得讚」？哪一件是冤枉？

張育萌更提到，中天自己也清楚新聞品質失控。2019年8月，中天董事長潘祖蔭曾向NCC承諾檢討新聞部人事、強化教育訓練，但至撤照至今，中天網路版仍未兌現承諾。張育萌質疑，如此新聞台回到電視頻道，社會大眾特別要「鼓勵」嗎？他說，每個人的政治立場不同，但當小孩打開電視，是否希望看到這種新聞台？

最後，張育萌痛批，黃國昌這兩年的工作，不只是為國民黨投票替身，更為廉價利益交換，整天洗腦，推翻過去論述，建構「全新世界觀」。張育萌感嘆，「不是，我們還活著，我們沒那麼容易忘記，當年我們反對的是什麼」。





原文出處：快新聞／中天恐回52台！張育萌列「昔違法案例」怒斥：撤照與政治無關

