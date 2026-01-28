中天新聞復台進倒數？ 藍衛廣法「中天條款」保留送院會表決

旺中集團所屬中天電視大樓。時為反旺中併購案。 圖：邱萬興/攝影(資料照片)

[Newtalk新聞] 對於外界稱為「中天條款」，由國民黨立委羅智強、翁曉玲分別提出的「衛星廣播法部分條文修正案」，今(28)日在黨團協商時，無法達成結論，院長韓國瑜表示，將關鍵條文送院會處理。如果，本週五排入討論事項，並三讀通過。目前進行行政訴訟中的中天電視將可依法恢復執照。

韓國於今日主持黨團協商，第二案是國民黨、民眾黨團提出的「衛星廣播電視法部分條文修正草案」等案。其中最受矚目的則是羅智強及翁曉玲分別提出的修正案，其中部分條文被認為是為中天新聞台量身訂做的條款。

中天新聞台於2020年的換照審議時，因多次違規、內控機制失靈，以及持有人蔡衍明嚴重介入新聞製作等問題，國家通訊傳播委員會（NCC）7位委員一致決定駁回申請、不予換照。迄今，中天新聞台還跟NCC進行行政訴訟。

翁曉玲與羅智強針對其中換照審查的「衛廣法」第十七、十八、十九條分別提出修正案，包括評鑑時，若不及格，應先輔導改善，令其改正，無法改正，得註銷執照。尤其是執照遭註銷，業者若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效。

羅智強版本並修正第十九條，「本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件」。翁曉玲的修正案說明也表示，尚於行政爭訟程序中之申請人得依原執照繼續於原頻道行使權利。主管機關對於申請人負回復原狀及頻道位置之義務。整個修正案被認為是「中天條款」。

另外，衛廣法第五十條，針對業者違反規定得連續處以罰緩，若借期不改善，得廢止許可或註銷執政。被認為NCC得以處法業者最重要的棍棒，也被翁曉玲提案刪除。

國民黨團書記長羅智強協商時說，上次協商只剩下第十九條、第六十六之一條還沒協商結論，但後來民進黨沒有簽署，是否請民進黨團表示哪些有意見。

民進黨團總召柯建銘說，「有關衛廣法，講白了就是「中天條款」，我們無法接受。」

民眾黨團副總召張啓楷說，他們堅持黨政軍退出媒體，請民進黨不要反對他們提的公開透明，媒體也有接受政府標案補助，應該揭露。NCC應該在六個月內提出修正案。

國民黨團總召傅崐萁說，民進黨從黨外到執政一直強調黨政軍退出媒體、新聞自由，結果，國民黨完全退出媒體，但民進黨趁勢，比過去國民黨更加腐敗、控制、黑手深入校園、媒體、軍中，把NCC當成控制媒體的打手，只要跟民進黨立場相左的媒體，動輒檢查、打壓，甚至吊照。

經協商後，韓國瑜宣讀，協商結論，一、第四、二十、四十九、六十六之一條均不予修正，維持現行條文。二、第十二之一、五十八之一，均不予增定。三、第五、十、十七、十八、十九、五十條均保留，送請院會處理。四、增列附帶決議一項，如附件。五、其餘均照審查會審查結果通過。

也就是，其中最關鍵的第十七到十九條及第五十條，都將送院會處理。如果，國民黨團週五在本會期最後一次院會決提案討論「衛廣法」修正案，若獲三讀通過，訴訟中的中天新聞台依法將可立即復台。

