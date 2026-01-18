中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑 羈押首日早餐「豆漿配包子」

中天新聞記者兼主播「馬德」林宸佑被控違反國安法、貪汙等罪，經橋頭地檢署拘提到案後昨聲押禁見獲准，林宸佑目前羈押在高雄看所守，今天早餐是豆漿及包子，據了解，林羈押首日狀況正常，並無特別異狀。

網紅「四叉貓」劉宇稍早發文，放上今天高雄看守所的菜單，一旁則有前年林宸佑大啖黑糖饅頭的照片。四叉貓說，「海基會前董事長鄭文燦被收押的第一頓早餐是黑糖饅頭，隔天林宸佑去立院採訪時也拿了一顆吃」，貼文對比林宸佑涉案被收押，引起網友熱議。

根據高雄第二監獄公布的菜單，今天早餐是豆漿及包子，中餐是古早味肉燥、炒蛋與果汁；晚餐則是醬炒時蔬肉絲、蔥肉餡餅與蘿蔔排骨湯。據了解，林宸佑羈押首日狀況正常，並無特別異狀。

橋頭地檢署去年11月偵辦多起現役軍人拍片效忠解放軍的共諜案，陸續聲押7人獲准，由於拍片者均有收取中國大陸人士提供的報酬，檢方均依貪汙治罪條例中的違背職務收賄罪嫌偵辦，均面臨最輕本刑10年以上有期徒刑。

此次檢方依據先前查獲事證，循線再查出林宸佑也涉入其中，前天發動搜索，拘提林宸佑及現退役軍人共10人到案，因林宸佑涉嫌居中付款給軍人，經檢察官周韋志複訊後，聲押禁見林宸佑及5名軍士官兵獲准。

