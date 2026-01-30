中天有望回52台 詹江村：看大法官怎麼釋憲

「衛星廣播電視法」修正案30日在立院三讀通過，其中關鍵條文，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件，這也意味著中天新聞在關台5年後有望重回52頻道。對此，國民黨桃園市議員詹江村也嗆聲，「我看大法官怎麼釋憲」。

衛廣法修法後，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用爭訟中案件，被外界質疑是為個案中天電視台的解套修法。新法也放寬換照審查，包括符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分，主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

「這次我看大法官怎麼釋憲」，詹江村30日在臉書發文表示，中天行政訴訟NCC接連敗訴，立院三讀通過衛星廣播電視法修正案，自己要看行政院還能有什麼理由不讓中天復台，大法官還能怎麼拗。

另外，針對「衛星廣播電視法」修正案立院三讀通過，中天聲明如下：衛廣法修正三讀通過”中天重返52台條款”，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

