中天有望回52台？郭正亮揭隱憂：反正違憲也不是第一次
國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案、將逕付二讀，依條文規定，中天有望重返52台，但NCC代理主委陳崇樹對此態度保留，認為這要跟有線電視業者協商、總不能請走房客，難度大「幾乎不可能」。對此，前立委郭正亮認為，《衛星廣播電視法》部分條文修正的法案會通過，但他同時示警，行政院可能會不管此事，「反正違憲也不是第一次」。
綜合媒體報導，陳崇樹8日表示，只要立法通過，行政機關就會依法行政、依法處理，而法律賦予相關單位的救濟程序，也可以依法行使。至於中天是否可能回復52台？陳崇樹則指，這要跟有線電視做商業協商，牽涉第三方人利益，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。
郭正亮9日在政論節目《中天辣晚報》，對於政府的行政處分，中天透過行政救濟不斷勝訴，這代表這個行政處分被挑戰。對於國民黨立委羅智強「在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出」的主張，郭正亮除直言，這個主張合理，也反問，行政難道不會濫權？或是有政治力量介入？
郭正亮認為，《衛星廣播電視法》部分條文修正的法案會通過，但他同時示警，行政院可能會不管此事，「反正違憲也不是第一次」。另外，節目同台來賓、國民黨前立委蔡正元直言，對於中天復台問題，ncc代理主委陳崇樹，稱NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，但目前52台是《華視新聞台》，該台屬於公廣集團、是公家，「公家佔人家的你好意思」。
