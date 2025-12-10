中天有望回52台？ 郭正亮示警：反正違憲也不是第一次
國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案並將逕付二讀，其中增修規定，中天可望在訴訟確定前復台。不過NCC代理主委陳崇樹雖表示會依法行政，但對中天重返52頻道一事，認為事涉第三方利益，要請走現有「房客」，難度大「幾乎不可能」。對此，前立委郭正亮示警，行政院可能不會管，「反正違憲也不是第一次」。
郭正亮9日在《中天辣晚報》表示，對於政府的行政處分，中天透過行政救濟不斷勝訴，代表這個行政處分被挑戰。
郭正亮指出，國民黨立委羅智強的提案是說，「在行政救濟期間，仍得依原執照於原頻道播出」，其實這個的主張是合理的。但行政難道不會濫權嗎？或是政治力量介入？所以他估計這個法案會過。可是行政院現在都不執行了，可能都不管了，「反正違憲也不是第一次」。
節目同台來賓、前立委蔡正元對於中天復台的問題，他認為，目前52台是《華視新聞台》，該台屬於公廣集團、是公家的，「公家佔人家的你好意思」？
陳崇樹8日在立院交通委員會接受立委詢答時表示，如果這個法律、這個辦法修正通過，假設最終定案下來，NCC當然是依照這個通過的法律、依法執行。至於中天是否可能回復52台？陳崇樹認為，要跟有線電視做商業協商，牽涉第三方的利益，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。
