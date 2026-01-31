中天有望重返52台 喊「新聞自由勝利」！華視發聲了

中天有望重返52台。（示意圖／翻攝自pexels）





立法院昨（30）日三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望回歸52台，中天新聞發聲明表示，這是新聞自由的勝利，對此華視也回應了。

《衛星廣播電視法》修正案中規定，未來若衛星廣播電視事業的執照遭註銷，在行政爭訟程序尚未終結前，仍可依原執照於原頻道行使權利，且效力溯及既往，適用於爭訟中的案件，代表中天有望在停播5年後重返52台。

對此，中天電視發表聲明表示，衛廣法修正案三讀通過，是新聞自由的勝利，並認為有助於恢復其應有的權利。中天指出，未來若能重返52台，將秉持無黨無派立場，致力提供多元聲音，並強調以台灣整體福祉為核心理念，持續投入新聞製播。

廣告 廣告

而目前使用52台的華視則表示，已注意到此次修法內容，正進一步了解相關條文可能帶來的影響及主管機關後續的執行方式。華視強調，其新聞資訊台為國內唯一由公共媒體經營的新聞頻道，依法設立並長期投入大量資源，具有高度公共服務價值，其既有權益也應受到保障。

中天聲明：

衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。

華視聲明：

對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司立刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。

更多東森新聞報導

司改會質疑「林宸佑案」違反偵查不公開 法務部說話了

林宸佑涉共諜案！國台辦批綠色恐怖 林楚茵：做賊心虛

檢調查林宸佑資金恐「中共挹注」 國台辦：亂扣滲透帽子

