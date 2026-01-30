中天有望重返52台！最新聲明：台灣新聞自由的勝利
立法院會今（30日）三讀通過「衛星廣播電視法」修正案。修法後，未來執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利且效力溯及既往，適用爭訟中案件，這也意味著中天新聞，在被關播的5年後，有望重返52頻道。對此，中天電視聲明回應了，強調「這是台灣新聞自由的勝利！」
中天聲明如下：
衛廣法修正三讀通過”中天重返52台條款”，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。
