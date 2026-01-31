中天有望重返52台 盧秀燕發聲了：媒體言論自由應捍衛

中天新聞在關台5年後有望重回52台。對此，台中市長盧秀燕31日受訪表示，我們是民主自由的國家，媒體的言論自由，應該予以捍衛。（陳淑娥攝）

藍白提案修正《衛星廣播電視法》，立法院會30日三讀通過，意味著原在52頻道的中天新聞，關台5年後有望重回52台。對此，台中市長盧秀燕31日受訪表示，我們是民主自由的國家，媒體的言論自由，應該予以捍衛。

《衛星廣播電視法》修正案昨表決，民進黨全體棄權不投票，最終以60票贊成比0票反對，三讀通過，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利；原頻道若為其他業者使用，主管機關應有補救措施。

廣告 廣告

對於中天關台5年後，有望重回52台的消息，盧秀燕指出，我們是民主自由的國家，對於媒體的言論自由應該予以捍衛。

【看原文連結】