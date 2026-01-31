中天有望重返52台？衛廣法修正NCC這樣說 蔡正元拋「華視不願退」絕招

立法院30日迎來第11屆第4會期最後一日，立委挑燈夜戰，在朝野將持下，最終創下史上首次總預算一字未審的紀錄。另在在野人數優勢下，立法院三讀《衛星廣播電視法》（衛廣法）修正案，明定爭訟終結錢，仍可行使原頻道權利，外界關注中天新聞能否重返52台，前立委蔡正元在《中天辣晚報》節目中直言，若華視不願退出52台，那就讓公廣集團預算歸零，

立法院30日三讀通過修正衛廣法部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。外界關注自2020年關台的中天新聞是否適用，但國家通訊傳播委員（NCC）指出，修正條文中未有溯及既往規定，法律為往後適用，必須是目前正在審照或未來的案件，因此中天案並不適用。NCC主秘黃文哲也點出，NCC駁回換照申請，若業者提起訴訟，在訴訟期間仍可行使權利，「沒有執照怎麼營業，在制度上會有問題」。​​

中天新聞可望復台？中天聲明：還我們公道的一大進展

2020年間，中天電視就中天新聞台申請換照，但NCC認定中天新聞台違規嚴重，內控與自律機制失靈，決議不予換照，同年12月中旬，中天新聞台停播，而後提起行政訴訟至今。對此，中天也發出聲明表示，衛廣法修正三讀通過「中天重返52台條款」，是新聞自由的勝利，更是還中天公道的重大進展，關台超過5年後若重返52台，中天會做到「台灣不能只有一種聲音！」

羅智強轟：民進黨持續合理化 打壓新聞自由

國民黨立委羅智強在臉書表示，此次修法還明定NCC對新聞台換照申請，應以准予換照為原則，評鑑、換照應公開透明；關鍵事修法也納入「矯正正義」的精神，讓NCC必須負起修正錯誤的責任，若中天最終勝訴，NCC就必須恢復其所有權利。他也批評，然而直到表決前，民進黨仍還在扣中天紅帽子、反對修法，合理化自己打壓新聞自由的醜行。

廣告 廣告

對此，蔡正元30日批評，民進黨以行政手段撤銷《中天新聞台》，是標準的打壓異己，而NCC輸心不甘情不願，以行政訴訟來阻擋中天，如今「中天條款」過關，民進黨自然不會買單，國民黨要有迎來激烈政治鬥爭的自覺，在立法院要應更加強硬。同是節目來賓的郭正亮提到，華視絕對不會退出52台的，蔡正元直言，如就讓公廣集團預算歸零、不補助，把《公共電視法》直接刪除。

更多風傳媒報導

