中天有望重返52台？郭正亮預判NCC不會給 曝讓步的招

中天新聞台於2020年12月因NCC不予換照而停播，立法院會30日三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，外界稱為「中天重返52台條款」。前立委郭正亮預測認為，NCC讓步的招，就是讓中天到80幾台去播， 不給52台，就說要送憲法法庭。前立委蔡正元直指，這5個大法官是違法開會。

郭正亮30日在《中天辣晚報》節目中表示，他的直覺，NCC讓步的招，就是讓中天到80幾台去播， 52台不給你，就說要送憲法法庭，因為你要華視讓出，這是公廣集團，他不讓，要交給那5個大法官去弄。

前立委蔡正元認為，這5個大法官本來就要移送法辦，違法開會，這形同「走私集團」，人事過了嗎？這不能開會，比如立法院不過半可以開會嗎？本來就要準備激烈鬥爭怕什麼，取得執政權最重要，國民黨要有自覺。

針對「衛星廣播電視法」修正三讀，蔡正元30日在中天《全球大爆卦》節目中表示，這是可賀的一件事情，也是經過一番奮鬥一個新的階段開始，但是未來不表示民進黨不會玩花樣，阻擋中天回到52台。

蔡正元接著表示，中天回到52台，是我們消費者、觀眾的需求，同時也是合乎台灣的法律制度，因為現在民進黨政府在用一些奇奇怪怪的訴訟，卻沒有一樣官司是他們打赢的，然後就上訴，一直跟你搞，中天也花了很大的力氣去把它排除。現在民進黨政府會用什麼花招來應付，大家眼睛是雪亮的，要更積極更努力。

蔡正元指出，這一次國民黨黨團、民眾黨黨團都很努力，藍白合作，讓這個修法能夠過關。民進黨是退場了，但他相信，未來他們還會玩小動作，因為畢竟NCC還在他們手上，會不會又來玩大法官解釋，任何可能性都有。但是沒關係，我們繼續努力。

