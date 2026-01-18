中天林宸佑涉國安法遭押 美聯社也關注：台灣共諜案指控記者很罕見

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

綽號「馬德」的《中天電視》主播兼記者林宸佑因涉嫌違反《國家安全法》等罪名，經橋頭地檢署聲請羈押並獲法院裁准，震撼台灣政界和媒體圈，相關發展引起國際關注，《美聯社》也撰文報導，文中指出，台灣過去常有偵辦政府或軍方內部的共諜案件，但針對記者涉案的情況相當罕見。

綽號「馬德」的《中天電視》主播兼記者林宸佑因涉嫌違反《國家安全法》等罪名遭羈押禁見，本案也引起外媒《美聯社》報導。（圖／取自臉書／馬德愛破音 中天林宸佑）

關於本案，檢方指出，此專案搜索共計10人，其中6人遭羈押禁見、3人請回，另有1人尚未到案。遭羈押者於17日晚間移送高雄看守所。橋頭地檢署指出，林宸佑疑似收受來自中國的資金，並以他的個人帳戶給付款項給提供情資的現役及退役軍方人員，換取軍事情報或機密資訊，並轉交給中國特定人士，涉案金源是否來自中國境內，仍有待釐清。

對此，林宸佑任職的中天新聞發表聲明表示，對案情內容毫無所悉，無法回應，僅呼籲司法機關秉持公正審理原則，「勿枉勿縱，天佑台灣」，並澄清外界盛傳中天遭搜索並非事實，呼籲各界勿散播不實訊息。

《美聯社》指出，台灣過去經常偵辦政府或軍方內部的共諜案件，但針對新聞記者涉案的指控相當罕見。報導也提及，近年中國持續加大對台軍事與政治壓力，在美國宣布對台軍售後，解放軍隨即進行大規模環台軍演，使台海情勢更趨緊張。

