中天林宸佑涉國安法遭收押！曾和他爆推擠、賴品妤辦寫真抽獎...網笑回：以為是慶祝活動「今天是黃道吉日」

民進黨前立委賴品妤過去曾與中天記者「馬德」林宸佑發生衝突，更指控林在採訪現場推她，而林宸佑昨（17）日因涉嫌違反「國安法」遭收押禁見，賴品妤恰巧在社群發布迷你寫真抽獎活動，也讓大票網友湧入留言嘲諷「今天太開心有人被羈押禁見還可以抽品妤寫真」、「我原本以為推倒妳的人被抓走在慶祝的活動」。

賴品妤昨日在社群平台Threads上發布「迷你寫真抽獎」活動，表示她過去開始試著拍攝旅遊寫真上傳，沒想到這變成了社群帳號的個人風格，今天決定製作迷你寫真、抽出FB和Threads共三十個名額贈送。

廣告 廣告

賴品妤再說，內容包含但不僅限於英國、泰國、葡萄牙、義大利等，公開及未公開寫真，另附上簽名小卡或拍立得，也預祝大家春節愉快。

不過，由於賴品妤在2023年受訪時曾與媒體發生推擠，並指控在場的林宸佑「你為什麼要推我」，當晚也在臉書發文表示「遭中天記者撞倒」、「惡意製造假新聞」。

而林宸佑昨日因涉及「國安法」被收押禁見，也讓網友在賴品妤貼文下方留言笑回「今天這日子太適合抽品妤的寫真了！」、「正義或許會遲到 但永遠不會缺席」、「今天太開心有人被羈押禁見還可以抽品妤寫真」、「今天絕對是抽寫真的黃道吉日」、「我原本以為推倒妳的人被抓走在慶祝的活動」、「值得慶祝的一天，報應來得又快又急啊！恭喜品妤」。

（圖片來源：賴品妤Threads）

更多放言報導

提告李永萍公然造謠！賴品妤提廖先翔過去所為，怒批「土皇帝」：把政治弄的更骯髒更退步

汐止大啖越式料理…「混血兒」蕭美琴欣慰新住民輔導體系擴大、笑稱：若當選算第一位新住民小孩副總統！