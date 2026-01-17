中天林宸佑涉海軍陸戰隊洩密案 國防部：已進司法程序

檢調偵辦海軍陸戰隊洩密案，查出中天電視記者「馬德」林宸佑也涉案。（圖／翻攝自馬德愛破音 中天林宸佑 臉書）





檢調偵辦海軍陸戰隊洩密案，查出中天電視記者「馬德」林宸佑也涉案，對此國防部今（17）日發聲「全案已進入司法程序，相關案情不予評論」。

海軍陸戰隊洩密案

根據檢方調查，海軍陸戰隊一名陳姓中士因缺錢花用，自去年1月起結識暱稱「吉祥」的中國人士，收受20萬元報酬，拍攝手持五星旗、表達效忠中國大陸的投共影片，後追查發現「吉祥」正是林宸佑本人化名，偽裝成陸籍人士給予報酬，且疑似收受中國大陸財物，向軍人購買國防機密。

林宸佑涉案

檢調掌握情資後，16日北上赴林宸佑的租屋處搜索，以違反貪汙治罪條例拘提帶回高雄偵辦，經開庭裁定羈押禁見，但對於相關細節，橋頭地檢署表示「案件偵辦中，不便對外說明」。

國防部聲明

針對林宸佑涉國安法案，國防部今日表示「國安局依國安聯防機制，統合國防部與調查局共同調查，循線查獲相關人員（含現役軍人）涉國安法事證，採即蒐即辦原則，報請橋頭地檢署指揮偵辦，全案已進入司法程序，相關案情不予評論」。

廣告 廣告

國防部接著指出「面對中共滲透攻勢，國防部嚴陣以待，持續教育官兵辨識滲透態樣，鼓勵檢舉不法違常；並透過『國軍涉密查核』與『機密精準標示』等作法，建立國軍接密資格認證與文書涉密精準標示機制，強化機密資訊管理效能；另將透過國安團隊密切合作，提升國家整體安全韌性」。

中天電視聲明

而針對林宸佑遭羈押禁見，中天電視表示「公司對案情毫無所悉，無可回應。我們希望司法公正審理，勿枉勿縱，天佑台灣，而外傳中天遭搜索並非事實，各界切勿傳播假訊息」。

「報導本於目前偵辦進度與披露資訊，任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

更多東森新聞報導

民進黨5連霸女議員不選了 交棒兒子曾煥燁

快訊／中天記者「林宸佑」涉國安法 橋頭地院裁定收押禁見

快訊／34架共機「大舉出海」 3面包圍台灣

