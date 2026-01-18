中天林宸佑違國安法遭羈押 白高調聲援藍噤聲

政治中心／綜合報導

中天記者兼主播的林宸佑，綽號馬德，常以"尖銳追問"的採訪風格，與多位綠營政治人物發生衝突，如今被收押，國民黨靜悄悄相當低調，反倒是民眾黨第一時間大動作聲援，開嗆是綠色恐怖，民進黨則呼籲，要尊重司法獨立辦案。

一路被追問父親賴勁麟的能源爭議，2023年，時任民進黨立委賴品妤這一摔，直接跟中天記者林宸佑槓上，火爆場面不只這一回。

林宸佑常以尖銳問話，追問綠營人士，從立委黃捷、邱議瑩、賴品妤、郭昱晴到王義川等，都曾跟他發生過衝突，直播節目也都開宗明義地說，要惹事。

中天主播違國安法收押 白高調聲援藍噤聲

賴品妤（左）遭記者跟上堵訪推擠中摔倒，她指控遭林宸佑（右）推擠。（圖／民視新聞）時常開直播，與觀眾聊政治，今年28歲的林宸佑，綽號馬德，畢業政大新聞學系，曾獲得中天2017年校園主播選拔第二名，2022年進入中天新聞，擔任政治線記者及兼任主播。

立委（民）邱議瑩說：「林宸佑很積極，但是有些時候我覺得在採訪過程是很刻意地去挑釁，在國安法這樣非常嚴重、非常嚴肅的國家議題上面，其實是沒有任何模糊的空間。」

私人恩怨擺一邊，民進黨強調交給司法審理，國民黨則相對低調，只有黨中央粉專一度發文，寫下什麼狀況又來了？隨後火速刪除，反倒是民眾黨集體炸鍋，高調力挺。

立委（民眾）張啓楷說：「請問證據夠明確嗎？需要嚴重到用國安法來辦人嗎？這不是跟柯文哲的案子如法炮製嗎？我們請黨、檢、媒要自制。」

民眾黨主席 黃國昌說：「民主進步黨拿納稅人的錢，在府院黨養共諜，誰是中共同路人？台灣民眾黨的立場非常地清楚，勿枉勿縱、不要雙標。」

民眾黨前主席 柯文哲說：「他其中一條也是因為貪污治罪條例被羈押，呵呵呵，他為什麼是貪污？」

中天新聞台綽號「馬德」的記者兼主播林宸佑，曾獲得校園主播比賽第二名。（圖／截自中視新聞）上下口徑一致，就連黨團主任陳智菡也發文護航，讓立委吳思瑤看不下去。

立委（民）吳思瑤說：「請民眾黨人要自制，讓檢方好好地就事實去釐清，不要急切地來操作民粹，或者是輿論犯案。」

馬德案攸關國家安全議題，誰想帶風向混淆視聽，恐怕只會讓自己翻車。

