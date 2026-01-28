中天條款朝野協商破局！藍白恐週五院會強勢三讀闖關

立法院朝野黨團今天就選罷法、衛星廣播電視法修法等案進行協商，民進黨團總召柯建銘與幹事長鍾佳濱出席。(記者叢昌瑾攝)

〔記者林哲遠／台北報導〕本週五將迎來本會期最後一次立法院會，立法院長韓國瑜今日針對「衛星廣播電視法」召開朝野協商，其中攸關中天電視台得以復台的相關條文，在民進黨團反對下，條文保留送交院會處理。最快本週五30日藍白恐在院會以人數表決通過三讀。

國民黨團書記長羅智強詢問，「衛廣法」原本只剩下第19條、第66條之1，後來民進黨沒有簽署協商結論，要請民進黨表達哪裡地方有意見；民進黨團總召柯建銘直言，有關「衛廣法」講白了就是中天條款，民進黨團無法接受。

民眾黨團副總召張啓楷則表示，上次朝野協商時有通過公開透明的條款，只要是衛星廣播電視拿了標案跟補助後需定期在網站上公開，包含先陣子三立入主中嘉案，每一年政府重大標案都集中在某些媒體上面。他呼籲，民進黨監察黨政軍退出媒體的承諾，也請NCC承諾提出廣電三法的修正提案。

國民黨團總召傅崐萁說，民進黨從黨外到執政不斷強調，黨政軍應退出媒體、校園、軍方，國民黨也完全退出軍中、校園、媒體；民進黨卻比過去封建的國民黨還腐敗，把黑手伸入校園跟媒體和軍中，將NCC當作執政打手，只要跟民進黨立委相左的媒體就要被打壓、吊照，因此國民黨團要求公開透明，就是要讓媒體自由留下一線生機。

針對民眾黨團所提附帶決議，經考量衛星廣播電視事業、無線電視事業、有線電視事業新聞台間之衡平與公平競爭，爰提案國家通訊傳播委員會應於6個月內，廣泛徵詢閱聽大眾、專家學者及廣電業者之意見，並提出修法版本。張啓楷批評，民進黨政府將標案、補助給某些特定媒體，讓特定媒體變成民進黨的第二文宣部。

民進黨團書記長陳培瑜痛斥，T台2017年有超過1.9億、2021年有2.6億、2022年4.18億到底是什麼特定媒體，張啓楷不要再惡意造謠，希望協商可以和平處理；柯建銘也批評，法案協商要針對內容，不要插播。

韓國瑜公布6項協商結論，一、第4、第20、第49條與第66條之1均不修正；二、增訂第12條之1及增訂第58條之1均不予增訂；三、第5、10、17、18、19及第50條均保留送院會處理；四、增列附帶決議；五、其餘部分均照審查結論通過；六、院會處理保留條文時應由各黨團各推派1人發言，逐條討論時不發言，並保留各黨團版本先後表決。

值得關注的是，「衛廣法」第5、10、17、18、19及第50條均保留送院會處理，其中第17條，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往，被外界質疑是為個案中天電視台「謀福利」的解套修法。

攸關換照審查的第18、19條，國民黨立委主張應放寬換照審查包含，符合受裁罰處分未逾6次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元、未受停播節目或停播頻道之處分主管機關不得駁回其換照申請；若申請人財務狀況無法正常營運，或被要求改正時，主管機關在其改正期間要發臨時執照，有效期間2年，屆期未完成者得申請延長1次，還未完成改正得駁回其申請。

第50條針對黨政軍直接或間接投資明訂罰鍰，藍委提案刪除，理由是現行處罰對象為「被投資者」即電視台，而非投資行為人，但電視台無從禁止投資者直接或間接持有其股份，並不合理。

