中天條款表決過關！立院三讀衛星廣播電視法

立法院會今天（30日）三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文，被外界視為中天回復執照相關的多項條文，包括新聞台換照申請以准予換照為原則，及如原頻道已交由其他衛廣事業使用，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施等，藍白以表決通過上述條文。

立法院會30日三讀修正通過衛星廣播電視法部分條文。（圖取自國會頻道YouTube）

立法院交通委員會去年12月22日初審衛星廣播電視法部分條文修正草案，歷經今年1月12日、1月28日協商，朝野今天下午再度協商，將原定交付院會表決條文減到僅剩被外界視為中天條款的第18條及第19條。

表決結果，民進黨團維持現行條文的提案，以48票比60票，不敵藍白兩黨的修正動議提案。