「中天條款」本會期可望闖關？ 民團批立法院成「解套院」
本周五將是立法院本會期最後一次院會，外界關注攸關「中天條款」的《衛星廣播電視法》是否會闖關成功，經濟民主連合、媒體改造學社等民團今（28）日召開記者會，媒體觀察教育基金會執行長蔡蕙如質疑，藍白會期末急推修法，媒體監理是民主安全閥，不應在最後一刻改成政治交易的快速通道；經民連智庫研究員黃亭偉也批，近來從「中天條款」、黨產條例、眷改條例等為違法個案解套的案例，立法院應可改名為解套院。
黃亭偉說，「中天條款」是為已被 NCC 撤照的中天量身打造的解套法案，藍委羅智強、翁曉玲等人修正《衛廣法》第 19 條與第 66 條，訂立「廢照或不予換照的訴訟終結前，電視台可繼續營運」，並且「溯及既往」。他質疑，台灣民主化以來，如此為個案「謀福利」的解套修法，相當罕見。綜合近來黨產條例、眷改條例等為違法個案解套的案例，立法院應可改名為解套院。
媒體改造學社召集人張春炎表示，檢視本次修法內容，並非單點修法，而是進行一組結構性鬆綁的法律工程，造成兩大影響，鬆動黨政軍退出媒體的條款，並削弱新聞台執照審查評鑑跟退出的機制。新聞自由須以專業、公共責任還有制度問責作為前提，才能實現民主社會所需的保障全民公共利益，本次修法將產生制度性風險。
張春炎提到，本次修法把原本結構性禁止，直接降格到行為規範，本來《衛廣法》第 5 條的精神是結構性的排除黨政軍介入媒體所有權的運作，不要影響新聞編輯、經營方向，但這次修法把不得直接、間接投資改成不得介入或控制，允許政府基金、國營事業，甚至是政治關係人用財務投資的名義來持股，同時刪除跟弱化第50條罰則，這樣修法已從預防性的禁止變成事後認定的控制。
張春炎指出，當黨政軍能透過資本影響所有權跟電視台的經營方向，那就會有看不見的手發揮實質控制，把帶來公共利益跟新聞自由受害的隱憂帶進新聞台內，戕害新聞自由；另針對換照，目前修法最嚴重的問題是取消法律所賦予獨立機關公共問責的精神，執照的法律性質直接被抽換掉，換照只剩形式審查，等於新聞台執照從公共資源附條件使用權變成是準財產權，未來恐造成無退出門檻的問題，即便是新聞長期劣質的特定少數媒體，未來恐怕也很難有效檢核或替換。
蔡蕙如說，本次《衛廣法》修法之所以引爆疑慮，不只內容爭議，程序、方向都走偏，沒公聽會、沒充分對話，卻在會期末期用封閉的會議急推，媒體監理是民主的安全閥，不應該在最後一刻改成政治交易的快速通道。今天站在這裡，並非要挺或反對哪家媒體，而是這次修法已然改變媒體監理結構。
蔡蕙如提到，在這次修法中，第 20 條新增的 30 天內交付諮詢委員名單與會議記錄，這就像是國家級考試，在成績公佈前，就把閱卷老師的名字跟評語交給落榜者，這不叫透明，這叫提前洩題，這樣的制度設計會產生三個嚴重後果。第一、並沒保護新聞自由，而是瓦解專業審查，被建議不合格的業者，獲得 30 天的政治跟權利動員窗口，在專業審查期間，瞬間就變成政治攻防，這不是程序正義，那這是把審查制度送上談判桌；第二、直接製造「寒蟬效應」，外部的諮詢委員多為學者專家，卻沒任何人身、法律保護，當名單跟具體意見在關鍵時刻被公開威脅、騷擾、報復，這樣的風險誰來承擔？一個讓專家必須先想好是否會被報復的制度，最後只會留下最安全、最保守、最沒判斷力的意見；第三、這條修法對於優質守法新聞台完全沒幫助，卻精準開啟一扇制度後門，這非制度改革，而是制度的定向調整。
蔡蕙如直言，更關鍵的是，這整部《衛廣法》最該修的是，新聞台的股權買賣目前不必事前告知，資本可以私下換手，NCC 卻只能等董監事變更才知道，如果今天有問題的資金進入新聞台，主管機關竟無從監理，這才是台灣媒體監理的最大破洞。她質疑，為什麼立法院不修資本透明？為什麼不把編輯室公約入法？為什麼不強化真正能保護新聞專業的制度，卻選擇在會期的最後，用程序修法來拆解監理？請停止會期末闖關，召開公聽會，重啟整體的廣電法治改革，民主社會是不怕監理的，怕的是被設計過的監理失敗。
台大新聞所教授洪貞玲指出，台灣在亞洲擁有數一數二的新聞自由及民主制度，但從國際調查來講，台灣新聞信任度卻嚴重落後，且台灣受境外假訊息的攻擊是全球第一，在這種情況下，怎麼守護台灣的民主自由，新聞媒體責任重大，同時國家採取合理管制也是不可避免的責任。很多媒改團體在電視新聞管制上，我們認為是可以改革的，可是不可針對性鬆綁、放水，這次在野黨提出的修法提案，其實是完全護航個案。
洪貞玲表示，很希望朝野立委做相關修法提案時，好好做些研究，即使在國際間民主社會，也沒人不管電視新聞，美國是高度尊重言論自由跟新聞自由，但美國的 FCC（聯邦通信委員會）對新聞也是監理的，更不用講這幾年常看英國、歐盟等案例，像英國 Ofcome （通訊管理局）針對電視新聞的管制非常強調正確、公平問題，所過去很多案例，包括俄羅斯電視台、中國國際環球新聞網做了很多違反新聞正確、公平性報導，其實採取非常高的罰鍰，甚至不繼續給執照；美國對於廣電節目內容，若違反真實、刻意造假或欺瞞的話，FCC 也會介入調查。
洪貞玲說，台灣民眾對新聞信任度低，新聞品質不好，台灣民主是無法再往前走的。同時，國會議員跟問政、修法品質不好的話，民主社會也很難進一步往前走，還是要呼籲在野黨立委一定要審慎提出修法的提案，電視新聞、監理制度可以改革，但希望往對的方向，而不是因個案而設事。
