「中天條款」衛廣法三讀通過 綠委集體棄權不投票

立法院會三讀攸關中天新聞復台的《衛星廣播電視法》部分條文修正案。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 立法院會今（30日）三讀《衛星廣播電視法》部分條文修正案，除衛星廣播電視業者執照效期從6年延長為9年，其中最具討論度，攸關中天新聞台復台的相關條文也在藍白兩黨有共識，而民進黨立委全體棄權不投票下通過，修法後明定，執照遭註銷之衛星廣播電視事業，於行政爭訟程序確定前，申請人得依原執照繼續於原頻道行使權利，且效力溯及既往。

2020年《中天新聞台》換照遭國家通訊傳播委員會（NCC）否決後， 行政訴訟目前仍在進行中，國民黨立委羅智強等人則提出《衛星廣播電視法》修正案。面對民進黨反對，立法院昨先進行朝野協商，民進黨團總召柯建銘直言，衛廣法修法講白了就是「中天條款」，民進黨團無法接受。在協商破局下，將有爭議的條文保留到今天的立法院會處理。

而《衛星廣播電視法》今通過修正的第1、第2、第5、第11、第15至第19及第50條條文修正案。其中，攸關黨政軍退出媒體相關條文，要求政府、其捐助成立之財團法人及其受託人間接持有衛星廣播電視事業之股份，合計不得超過該事業發行股份總數10％，但政府基金或國營事業因自行或委託投信機構投資而持有之股份數，不在此限。

修法明定，而執照遭註銷之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，若提起行政救濟，於訴願期間或行政訴訟確定判決前，執照繼續有效，本條修正通過後，效力溯及既往，適用爭訟中案件。

修法也明定，如原頻道已交由其他衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商使⽤，主管機關應召集相關業者協調適當之補救措施。駁回換照申請之⾏政處分經撤銷、廢⽌或因其他原因失其效⼒後，主管機關對於申請⼈負回復原狀及頻道位置之義務。

此外，修法過後，即使認定申請⼈的財務狀況已無法正常營運，或申請⼈有改正的必要時，主管機關應先協助輔導改善， 限期改正或令限期補正資料期間，主管機關應發給臨時執照，其有效期間為2年，屆期未完成者得申請延長⼀次 。

