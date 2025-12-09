中天稱「前綠營高官忍不住痛罵卓榮泰」？！張景森轟「消滅思考製造對立」把民主變摔角節目：要不是律師費太貴早告了

前政委張景森昨日對行政院長卓榮泰不執行財劃法一事發表評論，認為副署卻不執行有其矛盾。不過，中天新聞卻直接下標「前綠營高官忍不住痛罵卓榮泰」。張景森今（9）日嘆道，這樣的新聞處理方式，完全符合中天的核心使命：消滅思考、刺激情緒、維持混亂、製造對立，「要不是律師費太貴，我早就去告它了！」

張景森今日在臉書粉專發文表示，中國對台作戰單位中天新聞今天又出招，把他對「行政院長副署卻不執行」這種政策的討論，硬生生改寫成「前綠營高官忍不住痛罵卓榮泰」。

廣告 廣告

「我只能說中天真是精準體現它的存在價值：把公共理性降格成八卦內鬥，把政策討論扭曲成情緒互罵」，張景森再說，他談的是行政院長既副署法律又拒絕執行，這兩個是有矛盾的；批評的不是卓榮泰院長，而是持這種見解的人，希望行政院能夠重新思考這種對策。

張景森嘆道，中天卻把整件事情包裝成爽片，把它包裝成「前綠營高官痛罵卓榮泰」，我看到名嘴和其他藍媒，已經開始在挑撥蔡賴關係。這樣的新聞處理方式，完全符合它的核心使命：消滅思考、刺激情緒、維持混亂、製造對立。

「在它們的世界裡，新聞不是資訊，只是認知戰戰場」，張景森坦言，他不介意被引用，更不怕被批評，但用「忍不住」這種字眼可能涉及毁謗小弟的膀胱。要不是律師費太貴，他早就去告它了！

張景森說，他怕的是台灣的公共討論被這種媒體拖進垃圾坑，最後大家都相信政治只剩廢話、互罵與陰謀，「中天喜歡把民主變成摔角節目，因為那是它唯一的任務。但我還是會繼續做一件它最看不起的事：繼續講道理。」

（圖片來源：張景森臉書）

更多放言報導

卓榮泰不執行財劃法...張景森嘆腦筋打結「前面簽名說我負責、後面說有問題我不幹」！周玉蔻留言「賴卓腦子不清」

內政部下令封鎖「小紅書」1年...張景森大讚劉世芳「拿出鐵腕」是對的！喊話「民主不是軟弱」：繼續打！台灣需要能守住安全自由的部長