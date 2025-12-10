中天美女主播要結婚了！ 嫁交往6年帥男友

中天主播林佩潔宣布即將升格人妻，她開心透露，將與交往六年的男友於12月13日登記並舉辦婚禮，這個日子由老師揀選，她笑說：「12月13日很好記，又剛好跟先生生日差一個月，他以後過生日就會想到隔一個月是結婚紀念日。」

林佩潔和老公的婚紗照。（圖／中天）

談起求婚時刻，她形容彼此風格「樸實平淡」。原本男友計畫到日本旅遊時製造浪漫驚喜，但擔心行程準備太久會被她察覺，最後乾脆在出發前一天、她卸妝卸到一半時，拿著手機深情表白、正式求婚。林佩潔笑說：「雖然跟想像中那種浪漫的不太一樣，而且也讓我猝不及防，但其實非常符合我們兩個的風格。」

準新娘拍婚紗時也留下深刻記憶。她坦言過程比拍形象照、甚至拍桌曆還累，「攝影師叫我一直拗身體，對 I 人來說真的很彆扭，還要在大家面前深情對看，好幾次都快笑場。」其中最難忘的是在草地拍攝時，高溫、蚊蟲加上必須維持幸福表情，她笑稱：「比出外景還累。」不過成品出爐後，兩人都相當滿意，也讓她直呼佩服攝影團隊。

林佩潔12月登記結婚。（圖／中天）

即將成為人妻，她坦言對婚姻始終抱有憧憬，2025 年底能完成人生大事，心裡既期待又緊張，「經營家庭應該也是不小的挑戰，但我應該可以的吧！」兩人也聊過生小孩的計畫，她順其自然，但笑說比較想生女兒，「家裡的貓是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，我的地位恐怕不保。」她也提到，婚訊官宣後粉絲瞬間少了好幾百人，讓她哭笑不得。