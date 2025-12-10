中天美女主播要結婚了！ 嫁交往6年帥男友
中天主播林佩潔宣布即將升格人妻，她開心透露，將與交往六年的男友於12月13日登記並舉辦婚禮，這個日子由老師揀選，她笑說：「12月13日很好記，又剛好跟先生生日差一個月，他以後過生日就會想到隔一個月是結婚紀念日。」
談起求婚時刻，她形容彼此風格「樸實平淡」。原本男友計畫到日本旅遊時製造浪漫驚喜，但擔心行程準備太久會被她察覺，最後乾脆在出發前一天、她卸妝卸到一半時，拿著手機深情表白、正式求婚。林佩潔笑說：「雖然跟想像中那種浪漫的不太一樣，而且也讓我猝不及防，但其實非常符合我們兩個的風格。」
準新娘拍婚紗時也留下深刻記憶。她坦言過程比拍形象照、甚至拍桌曆還累，「攝影師叫我一直拗身體，對 I 人來說真的很彆扭，還要在大家面前深情對看，好幾次都快笑場。」其中最難忘的是在草地拍攝時，高溫、蚊蟲加上必須維持幸福表情，她笑稱：「比出外景還累。」不過成品出爐後，兩人都相當滿意，也讓她直呼佩服攝影團隊。
即將成為人妻，她坦言對婚姻始終抱有憧憬，2025 年底能完成人生大事，心裡既期待又緊張，「經營家庭應該也是不小的挑戰，但我應該可以的吧！」兩人也聊過生小孩的計畫，她順其自然，但笑說比較想生女兒，「家裡的貓是女生，我已經感受到爸爸的偏愛，如果生女兒，我的地位恐怕不保。」她也提到，婚訊官宣後粉絲瞬間少了好幾百人，讓她哭笑不得。
其他人也在看
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 5
朱孝天被踢出F4！律師曝1關鍵「玩崩了」：被捨棄也是剛好
F4睽違多年合體推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，由言承旭、吳建豪、周渝民攜手阿信與周杰倫合作，象徵經典男子團體再度集結。然而成員朱孝天缺席，引發粉絲熱議，甚至讓多年來團體內部相處的裂痕再次浮上檯面。有律師就分析朱孝天「玩崩」關鍵，就是他高估自己的重要性。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 29
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
許瑋甯黏邱澤聚會狂放閃！ 陳美鳳曬照誇「兒子超可愛」拱：再多生幾個
許瑋甯和邱澤日前舉行世紀婚禮，現場星光熠熠，可愛的兒子也成為焦點。近日夫妻倆到張清芳家聚會，陳美鳳今（8日）曬出大合照，可見許瑋甯頭靠在邱澤肩上，相當恩愛。陳美鳳發文回憶二人的婚禮，誇他們的兒子帥又可愛，更拱他們「多生幾個」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 9
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 2 天前 ・ 11
影／F3非鐵友？朱孝天怪病纏身昔曝未對外求援：43歲朋友僅認她
影／F3非最鐵朋友？朱孝天怪病纏身：43歲朋友僅認她造咖 ・ 1 天前 ・ 24
許瑋甯婚禮完虛弱露面！「2病纏身」高燒到39度 無法觸碰寶寶：很心疼
藝人許瑋甯11月28日剛舉辦完與邱澤的世紀婚禮，沒多久後就投入工作，今（9）日舉行表演工作坊40週年年度壓軸大戲《那一年，我們下凡》看排記者會，並與導演相聲大師朱德剛、宋少卿，韋以丞、梁正群、古辛、梁皓嵐、李芙蓉、陳敬萱、賴伂恩、雷壬鯤等實力派演員共同演出，演出中許瑋甯整場戴著口罩，並在空檔時頻頻咳嗽，她受訪表示得了流感，仍然敬業進行工作。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 29
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應
小煜遭爆離婚主因「愛玩越界」 經紀人10字火速回應EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 24
趙震雄遭爆「潑冰塊、毆打丁海寅」 14年前黑料被挖「回應了」
南韓影星趙震雄近日因未成年時期的少年犯前科爭議宣布退出演藝圈，然而風波並未平息。繼過去的黑歷史被揭露後，今日韓國媒體 MBN 援引《Dispatch》的報導指出，趙震雄在成年後仍涉嫌對同僚演員及工作人員施加暴力。其中，更有網友推測受害者可能是知名演員丁海寅。對此，趙震雄方面以「已經退出演藝圈」為由，未做出正面回應。鏡報 ・ 1 天前 ・ 5
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼
許瑋甯婚禮後虛弱露面！高燒39度2病毒纏身 抱不到兒子心疼EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
張柏芝不想再當「爛片女王」 被告上法庭反駁律師：什麼叫票房失利？
香港女星張柏芝遭前經紀人余毓興控告違約，近日開庭審理，相較於8日她一度情緒激動，遭追問財務往來細節時，一度哭喊：「我兩天沒睡，對我真的很不公平！」今（9）日她情緒穩定，原告律師並展示了多封相關人士來往的電子郵件，當中提到她不想再當「爛片女王」，所以要符合條件才願意接拍新片。許瑞麟｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 18
神秘室友1／曾自稱母胎單身！林廷憶爆「穩交」 同居人貼心忙進忙出
10月24日下午3點半，本刊直擊林廷憶的同居人騎機車到附近的自助洗衣店送洗衣服，隨後返家，1個小時後林廷憶和同居人一起下樓，後者同樣戴著安全帽騎機車出門，而穿著居家的林廷憶手上拿著一包香菸，在住處附近散步，走沒幾步便點起香菸解癮。隨後，她走到巷子口靜靜地站在路...CTWANT ・ 11 小時前 ・ 12
岳母給一張66萬支票 哈孝遠一支錶就60萬⋯2萬6買包送瑄瑄
哈孝遠近日和老婆瑄瑄一同上《綜藝OK啦》，哈孝遠透露一直有一件事瞞著老婆，就是當時結婚時講好不用聘金跟嫁妝，不過有天岳母拿著一張支票給他，這件事他至今沒有告訴老婆。裴璐｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 46
張員瑛穿裙被叫蹲前排拍照！李俊昊「霸氣1舉動」網狂讚
娛樂中心／張予柔報導亞洲明星盛典「Asia Artist Awards（AAA）」2025年迎來成立十週年，首度在台灣舉辦，典禮邀來2PM成員李俊昊與IVE成員張員瑛擔任主持人，俊男美女的組合讓粉絲從典禮開始前就非常期待。在活動最後的大合照環節，一個意外的小插曲，讓李俊昊展的「護花舉動」掀起網上一片稱讚。民視 ・ 1 天前 ・ 3
她胸悶看診竟遇「法醫本人」！高大成神背景曝光驚呆網
社會中心／饒婉馨報導知名法醫高大成在命案分析領域，累積多年經驗，在法醫界有極高評價，更是經常應媒體要求解析離奇命案。然而他不只會解剖屍體，同時也在診所替人看病。有一名女網友近日發文表示，她因身體不適，隨便在Google找了一間診所掛號，結果進診間時，發現醫生是高大成，讓她本人超意外。民視健康長照網 ・ 3 小時前 ・ 1
陳意涵自曝「背破包闖貴婦局」竟認錯愛馬仕 當場無語超糗
43歲女星陳意涵出道近20年，自然爽朗的形象深受觀眾喜愛，2018年她與導演許富翔結婚後，育有一對兒女，一向隨性、親民的她，近日在陶晶瑩廣播節目《陶色新聞》中坦言，因為兒子就讀康橋國際學校，為了融入家長圈，一度努力想跟貴婦媽媽們做朋友，相約聚會卻意外發生超級尷尬的糗事。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 14
陳晨威背號求婚啾啾「有你才變成我們」！12朵玫瑰藏愛語 曝近期登記
樂天桃猿球員外野手陳晨威和中信兄弟啦啦隊成員啾啾Julia今年季中大方認愛，兩人低調幸福頗受粉絲喜愛，而今（9）天兩人攜手宣布好消息「求婚成功」，啾啾發文「Yes,I do.」證實成為陳太太，陳晨威不台視新聞網 ・ 1 天前 ・ 17
朱孝天被踢出F4轟遭潑髒水！網挖證據打臉 力挺相信音樂
[FTNN新聞網]記者吳雨婕／綜合報導「F3」言承旭、周渝民、吳建豪加上五月天阿信的演唱會，於日前宣布要在12月19日至22日在上海開唱，而原本是F4一員的朱孝天...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 18
Angelababy遭爆「離婚後有新男友」！他遭批公審女方 陸網怒了：違法嗎
中國網紅「留幾手」8 日在直播中再度掀起爭議，他聲稱 Angelababy（楊穎）在離婚後「曾談過男友但已分手」，甚至影射她曾與一名女網紅共同經營情侶帳號。不過，他全程沒有提出任何資訊佐證，無論是交往時間、對象身分，或是聊天紀錄、合照都完全欠缺，引發大量質疑，有網友直言「你什麼證據都沒有就講成這樣，是想蹭流量吧」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1