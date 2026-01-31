中天能否復台 黃國昌：看行政訴訟結果

▲民眾黨主席黃國昌。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 立法院會昨日三讀通過修正「衛星廣播電視法」部分條文，明定主管機關駁回換照申請的衛星廣播電視事業，在行政爭訟程序終結前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。針對外界關注中天案是否適用，國家傳播通訊委員會（NCC)表示，根據修正通過條文，未有溯及既往規定，因此中天不適用。針對中天新聞台能否在52台復台，民眾黨主席黃國昌今（31）日表示，還是要看最後行政訴訟的結果是如何。

黃國昌明日將卸任立委職務，今日上午他與民眾黨前柯文哲、中正萬華區市議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫、北市議員張志豪到北市南門市場發春聯，並接受聯訪。

針對中天能否復台，黃國昌回應說，這一次《衛星廣播電視法》的修正，當然民進黨在發動攻擊的時候都刻意說這是「中天條款」。不過，法律的適用是具有普遍性跟一般原則性。這一次《衛星廣播電視法》的修正，它在處理的只有說，如果執照的行政處分經過行政法院確定判決撤銷的話，也就是代表當初的行政處分如果是錯誤的，這個時候到底要給電視台什麼樣子的救濟手段？過去因為法律沒有規範清楚，所以導致無所適從。

黃國昌說，至於說中天電視台最後是不是可以適用新的廣播電視法，還是要看最後行政訴訟的結果是如何。

