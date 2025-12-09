中天能否復台 NCC拋房客說 蔡正元：公家佔人家的你好意思？

國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案、將逕付二讀，依條文規定，中天有望重返52台，但NCC代理主委陳崇樹對此態度保留，認為這要跟有線電視業者協商、總不能請走房客，難度大「幾乎不可能」。對此，國民黨前立委蔡正元砲轟，華視屬於公廣集團、是公家，「公家佔人家的你好意思」。

綜合媒體報導，陳崇樹昨（8）日表示，只要立法通過，行政機關就會依法行政、依法處理，而法律賦予相關單位的救濟程序，也可以依法行使。至於中天是否可能回復52台？陳崇樹則指，這要跟有線電視做商業協商，牽涉第三方人利益，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。

蔡正元今天在政論節目《中天辣晚報》指出，對於中天復台問題，陳崇樹稱NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，但目前52台是《華視新聞台》，該台屬於公廣集團、是公家，「公家佔人家的你好意思」，相較於民間單位可能會有利益衝突，公家並沒有進行招標。

另外，資深媒體人董智森昨天也在中視政論節目《新庶民大頭家》直言，這次中天有望復台，其實是把過去的錯誤做修正，但政府不能雙手一攤說「我不能趕走那個房客」，這個房客是政府找來的，政府可以完全掌控，「他明明是你自己人，那是你強硬把他插上去，來替政府講好話的」。

