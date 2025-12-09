中天能否重返52台？ 董智森曝關鍵轟NCC：房客是你找來的

國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案，將逕付二讀，中天有望重返52台。圖為中天電視台外觀。（圖／本報資料照片）

國民黨立院黨團提出《衛星廣播電視法》部分條文修正草案、將逕付二讀，依條文規定，中天有望重返52台，但NCC代理主委陳崇樹對此態度保留，認為這要跟有線電視業者協商、總不能請走房客，故為難度大「幾乎不可能」。資深媒體人董智森則嗆，「這房客是政府找來的啊」、「你可以完全掌控」。

假如《衛星廣播電視法》修正草案通過，中天是否可以復台？綜合媒體報導，NCC代理主委陳崇樹昨（8）日表示，只要立法通過，行政機關就會依法行政、依法處理，而法律賦予相關單位的救濟程序，也可以依法行使；至於，中天是否可能回復52台？陳崇樹則指，這要跟有線電視做商業協商，牽涉第三方人利益，NCC不能要有線電視把原來房客找回來，把現有房客請走，「難度很大，幾乎不可能」。

廣告 廣告

董智森在昨天播出的中視《新庶民大頭家》節目表示，當初中天被關台，關台後前NCC主委陳耀祥指定給華視。董智森說，常有朋友問中天為什麼被關台？自己則常解釋，因為中天影響選舉，「2018年韓國瑜怎麼當選（高雄市長）的，大家可以看到，那時候那一波，所以民進黨在乎的是你的影響力，在乎的是他會影響我的政權」。

董智森認為，最主要還是要國民黨執政；民進黨一向的做法，就是掌控媒體，小紅書也被當作一種媒體，所以小紅書也被拿出來打，「表示說你看，我們對打詐還是有一些做法」。針對這次中天有復台的可能？董智森指，是因為藍白在立法院過半，且藍黨團擬逕付二讀，認為此事已經等太久了，而且NCC打官司有很多敗訴。

董智森分析，NCC代理主委陳崇樹日前所講的，可能透露一些無奈，因陳崇樹只是代理主委，是前任的主委任內關掉中天；他引述當時外界傳言稱，NCC委員中有親綠學者想主導關台，後來此訊息曝光、引發社會高度關注、各媒體也都報導，這讓外界一度以為，NCC可能改變處理方式，結果卻是，所有的劇碼照已經流落在外面報導的下去演出。

董智森直言，這次有望恢復， 其實是把過去的錯誤做一個修正，但政府不能雙手一攤說「我不能趕走那個房客」，但這個房客是你找來的，就是你政府可以完全掌控，要他做什麼就做什麼，他明明是你自己人，那是你強硬把他插上去，來替政府講好話的。

【看原文連結】