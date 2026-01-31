中天能適用《衛廣法》修法？ 黃國昌：要看行政訴訟結果

民眾黨主席黃國昌表示，中天能否適用新的《衛廣法》，仍要看最後行政訴訟的結果。（王侑聖攝）





立法院昨（30日）三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，外界認為條文內容是替中天新聞台使用52台解套，但國家通訊傳播委員會（NCC）昨晚說明，因未有溯及既往規定，因此中天不適用。對此，民眾黨主席黃國昌今天（31日）表示，這次修法是為處理行政處分錯誤時的救濟手段，至於中天是否能適用新的《衛廣法》，仍要看最後行政訴訟的結果。

黃國昌今偕同民眾黨創黨主席柯文哲，與黨內北市議員擬參選人們合體發春聯。他上午受訪表示，這次修正《衛廣法》，被民進黨刻意攻擊是「中天條款」，但法律的適用是具有普遍性跟一般原則性。這次修法處理的是，假如撤照的行政處分經行政法院確定判決撤銷，也就是代表當初的行政處分如果是錯誤的，這時要給電視台怎樣的救濟手段？過去因為法律沒有規範，導致無所適從，至於中天最後能否適用新的《衛廣法》，還是要看最後的行政訴訟結果如何。

現場媒體也問及黃國昌遭綠營支持者挖出，10年前曾發文支持《黨產條例》一事，黃國昌批評，民進黨的慣用手法就是用假訊息和資訊落差欺騙民眾，「我就問一個最簡單的問題，國民黨的黨產全部都恢復了嗎？」他強調，昨天的《黨產條例》修法只處理曾隸屬國家的救國團，他們辛苦的辦各式各樣活動來維持營運，這樣的情況下還要被民進黨追殺、叫他們把錢吐回去，讓這麼多有家庭的員工沒工作，「這是轉型正義的目的嗎？」

黃國昌直言，民進黨許多立委之前還在救國團擔任副主委的工作，「奇怪了，民進黨這些人在國民黨的附隨組織裡面擔任主管，你們自己都不會臉紅哦？」（責任編輯：殷偵維）

