中天自動宣布「重返52台」！華視頻道不保急發聲了 406字聲明全文曝

記者蔡維歆／台北報導

華視也表達態度希望權益不受損。（圖／翻攝自臉書）

立法院30日在藍白席次優勢下，聯手三讀通過《衛星廣播電視法》修正，意味著中天新聞台有望重返52台。對此，中天發公開聲明，「這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！」而目前使用52台的華視，也表達態度希望權益不受損。

中天電視也聲明回應。（圖／資料照）

中天電視昨晚立刻聲明宣布：「衛廣法修正三讀通過『中天重返52台條款』，這是台灣新聞自由的勝利！也是還中天公道的重大進展！中天關台逾五年，今中天重返52台，將做到台灣不能只有一種聲音，會堅持無黨無派 ！無色覺醒！愛台灣就是要讓台灣人民過好日子，兩岸好台灣會更好的信念，協助當局創造永久和平的契機，以台灣人民的最大福祉為念，不忘初心。」

對此原頻道主「華視新聞」則聲明表示：「對於本次立院通過之衛廣法修法可能影響與主管機關之執行方式，本公司立刻正了解與釐清中。華視新聞資訊台為我國唯一由公共媒體主持之新聞頻道，係依法申設與營運，期間已投下相當多資源，具高度公共服務價值，並獲得許多觀眾的收視與肯定，其權益應受保障。」

