中天被批「台北央視」 陳培瑜轟：馬德案偵查中還想死灰復燃

民進黨立委陳培瑜今（30）日在立院受訪，針對會期最後議事攻防直言將全力阻止藍白爭議法案，痛批「助理自肥法案」、「黨產條例」，直言國民黨欠國人的帳不還還變本加厲撈錢，而對被稱為「中天條款」的衛廣法修法，怒斥馬德案都已進入偵查，國民黨竟還想讓中天電視台這個「台北央視」死灰復燃。

陳培瑜今日於立法院接受聯訪，談及本屆會期最後一天可能的議事攻防時直言，民進黨團一定會「極力阻止到底」，也呼籲國人朋友一起關心藍白力推的多項爭議法案。

陳培瑜指出，包含「助理自肥法案」、「黨產條例」等，都是國民黨至今仍欠國人的帳，沒討回來就算了，現在還變本加厲；至於《衛廣法》「中天條款」，更形同讓中天電視台這個「台北央視」死灰復燃，馬德案都已進入偵查，國民黨卻仍試圖讓共諜電視台起死回生，令人無法接受。

同時，陳培瑜也點名，民眾黨主席黃國昌可能會硬推自己的軍購版本，若將這些爭議法案一併來看，藍白立委以及有意角逐縣市首長的藍營代表，是否應該出面向社會說清楚立場。

針對國造潛艦「海鯤號」昨日完成第七度海測，以及國民黨立委徐巧芯過去嗆聲「海鯤號浮起來就有錢」，陳培瑜直言，建議國防部邀請徐巧芯及所有阻擋國防預算的藍白立委，親自進到潛艦裡看看，不要只會坐在辦公室看影片。她強調，國軍的辛勞不是紙上談兵，並反問是否每一筆國防支出都要被反覆刁難，要求徐巧芯說清楚，為何如此用力阻擋國防、甚至污衊國軍。

