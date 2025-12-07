中天要復活？國民黨強推《衛廣法》修正 NCC發聲了

即時中心／温芸萱報導

國民黨團提案修《衛廣法》，草案要求，一旦主管機關的換照駁回處分遭法院撤銷，NCC須恢復原頻道號碼與權利，且新法可溯及既往，因此被稱為「中天條款」。藍營並主張換照應以「准予」為原則，只要違規未超過特定次數與罰額，NCC不得拒發執照。對此，NCC強調，是否停止行政處分的效力，應由法院來決定。

國會近日再度因《衛星廣播電視法》修法掀起激烈討論，焦點集中在外界俗稱的「中天條款」。國民黨團主張，只要主管機關的駁回處分日後被法院撤銷，NCC就必須恢復原頻道號碼與相關權利，而且新法一旦上路，過去尚未定讞的個案也能適用。國民黨團已在5日的院會中推動此案逕行付委二讀。

中天新聞台自2020年換照未過後，被全台有線電視系統下架，至今已走過5年訴訟流程。2024年國會版圖重新洗牌後，藍營便想透過修法，讓中天重返有線頻道，並將相關規定清楚寫入法律，避免換照標準由行政機關單方面認定。

依國民黨團提出的版本，換照審查應「以核准為前提」，只要業者在執照期間內違規未超過9次、罰款總額不高於500萬元，也沒有收到停播節目或停頻等重罰，NCC便不得拒絕其換照申請。在此修法草案中，另一項受到高度關注的內容，是讓曾被駁回換照的頻道在訴訟未完結前，視同執照仍有效，並保留原本的頻道位置與相關權利。

此外，藍營版也新增條文，若日後法院撤銷主管機關的駁回決定，NCC需主動把原頻道位置與權利悉數恢復。該規定並採「溯及既往」方式，使尚未判決確定的案件都受到保障，因此被稱為「中天條款」。

據《自由時報》報導，NCC在提交的書面意見中強調，新聞自由在我國憲法體系中屬於「制度性保障」，其保護範圍不僅是記者採訪、報導的個人權利，更包括整體媒體制度的正常運作。學界多年來主張，唯有確保媒體多元、避免單一立場壟斷，人民的知情權和公民社會的討論基礎才能健全。

NCC指出，當媒體在內控上出現嚴重漏洞、違規頻繁，可能產生資訊單一化或偏頗化的問題，主管機關依法有責任維護公共利益，因此必要的審查並非箝制言論，而是使新聞機構運作能保持健全與多元。這也是換照制度設計的根本理由。

針對提案要求縮短衛星頻道申設審查時程，NCC表示，相關程序包含形式審查、諮詢委員會與委員會議審查，以及通知業者補件等環節，均需耗費相當時間。若草案強行壓縮期限，可能使審查品質下降，因此建議保留現行規定。

在執照有效期限方面，委員的各式提案包含7年、9年、永久或不定期限等多種方案，NCC提醒，執照年限牽涉整體廣電政策，也與評鑑制度環環相扣，倘若貿然變動，恐造成產業體系連鎖影響，應廣泛聽取外界意見後再研議。NCC強調，現行制度已有暫時權利保護的規定，業者若認為受到不當影響，可依法向法院聲請，是否停止行政處分的效力，應由法院來決定。

