即時中心／徐子為報導



中天新聞台的電視執照於2020年換照不過，被NCC（國家通訊傳播委員會）否決，行政訴訟纏訟已5年，現仍進行中。國民黨立院黨團提案修《衛星廣播電視法》，草案明訂若處分被撤銷，NCC應回復原頻道位置及其他權利，且效力將溯及既往，因此也被暱稱為「中天條款」。國民黨團進一步於今（5）日立法院會中，提案逕付二讀。





中天新聞台的電視執照於2020年屆期，因換照失敗被全台有線電視系統下架頻道。去（2024）年總統立委大選後，藍營席次為國會第一多，當時就喊出要修法讓中天「復活」。



藍營提案修法，認為主管機關對新聞台換照申請，應以「准予換照」為原則。衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業的分公司或代理商，於執照期間，符合受裁罰處分未逾9次且累計罰鍰金額未逾新台幣500萬元、未受停播節目或停播頻道的處分，主管機關不得駁回其換照申請。



藍營提案草案，也增訂主管機關認申請人有營運不善之虞，應先協助輔導改善，有改正必要時，應以書面通知其限期改正，改正或令限期補正資料期間，主管機關應發給臨時執照，其有效期間為2年，屆期未完成者得申請延長一次；該事業於臨時執照延長期間屆滿未完成改正者，駁回其申請。



其中，藍營版本《衛廣法》第19條指出，未經輔導改善且原執照期間已屆滿的衛星廣電事業得於修法後6個月內，填具申請書及換照的營運計畫向NCC申請換照；遭駁回之衛星廣電事業，如提起行政救濟，在官司結果出爐前，執照仍為有效，原頻道位置及其他權利不受影響。



另外，藍營還增訂，駁回申請的行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力或滅失後，NCC應回復原頻道位置及其他權利。本條修正通過後，效力溯及既往，適用行政救濟程序終結前之案件，此修訂被稱為「中天條款」最受外界矚目。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／中天要重返52台？藍營提案修《衛廣法》「中天條款」今逕付二讀

更多民視新聞報導

小紅書遭封鎖1年！閩南狼喊：限制言論自由是中共的平台

新北三峽驚傳「瀝青非法傾倒」！清運過程還污染道路 檢調要辦了

台南「鐵路地下化」主結構完成 拚明年底啟用地下車站、捷運藍線動工

