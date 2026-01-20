政治中心／綜合報導

中天記者林宸佑涉犯國安法及貪污等罪，今天週刊再揭露，檢調發現林宸佑每筆匯款紀錄都由自己帳戶轉出，甚至還透過地下匯兌及泰達幣金額恐達上百萬，但這些涉嫌收賄的現役軍人，都表示對林宸佑不熟悉，且沒有向他借錢應急，至於林宸佑為何會明確知道匯款對象，背後也不排除有中國勢力介入。

社群最新一張發文，是剛從台東旅遊回來的中天記者林宸佑，文中附上自己未來一周班表，不過根據週刊最新報導，此時的橋檢早已北上在林宸佑租屋附近守候，趁他出門上班前將人逮捕。

廣告 廣告

中天主播林宸佑：「馬德聊政治馬德來惹事，歡迎收看馬德有事嗎。」

這回真的惹出事來，檢調扣押林宸佑手機及電腦發現，涉嫌行賄軍人的每筆款項，幾乎都由林宸佑帳戶匯出，包含透過地下匯兌及泰達幣，金額恐達上百萬，但因為林宸佑帳戶金流明顯和薪資不成比例，因此檢調也不排除背後疑似有中國勢力操盤。

橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山：「本案將由周偉志檢察官指揮調查局，繼續溯源清查金流及相關涉案人員。」

中天記者帳戶「異常金流泰達幣」達百萬 不排除中國勢力介入

中天記者帳戶「異常金流泰達幣」達百萬，不排除中國勢力介入。（圖／民視新聞）

檢方持續解密林宸佑金流和微信等通聯群組，傳出起初這案子是由桃園市調處處理，去年多次向北院聲請搜索票遭駁回，因此團隊決定另起爐灶，聯合高雄市調處偵辦，改向橋頭地院申請搜索獲准，查獲關鍵證據，檢方發現林宸佑試圖利誘官兵，刺探新型飛彈參數及操作手冊，但被收押的軍人訊問後都表示和林宸佑不熟，也沒向他借錢應急，至於林宸佑為何明確得知匯錢對象，也成為檢調偵查重點。

中天記者帳戶「異常金流泰達幣」達百萬 不排除中國勢力介入

中天記者帳戶「異常金流泰達幣」達百萬，不排除中國勢力介入。（圖／民視新聞）





立委（民）王定宇：「美方提供給台灣的包含ATACMS，這種射程超過300公里的精準火箭彈，對台灣來講是一個新的，而且非常具威力的嚇阻武器，共軍如果發射遠火威脅台灣安全，他們的火箭彈又不準速度又慢，還沒有摸到台灣，可能就被我們殲滅他的發射台。」

律師黃帝穎：「現退役軍人，彼此之間有人已經認罪或坦承犯刑，彼此供詞有不一，跟林姓主播之間不一，會認為這個有涉及勾串之餘，是羈押的原因。」

林宸佑是否收受紅錢，背後又有哪些勢力，隨著事證浮出檯面，有待檢方一一攻破。

原文出處：中天記者帳戶「異常金流泰達幣」達百萬 不排除中國勢力介入

更多民視新聞報導

準備和中國接觸？國共論壇傳1月底北京舉辦 鄭麗文表態了

台美關稅協議「這產業」成大贏家！賴清德籲：投入機器人產業大聯盟

總統寄信別回！詐團竟冒名佯稱「我是賴清德」 警政署出手了

